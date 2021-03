Avatar supera a Avengers: Endgame y vuelve a ser la película más taquillera de la historia

En 2019 los fans de Marvel celebraron a una sola voz el triunfo de Avengers: Endgame - 95%, la única película que fue capaz de superar a Avatar - 83% en taquilla después de casi 10 años de ocupar el lugar número 1 entre las cintas más taquilleras de la historia. Hoy, que Avatar fue reestrenada en China, Avengers: Endgame ha pasado al puesto 2 y Avatar ha recuperado la corona.

También lee: Suscríbete aquí a Disney Plus

La recaudación de Avengers: Endgame fue de US $2,797.8 millones en todo el mundo, mientras que Avatar obtuvo $2,790.4 millones durante su paso por los cines; solo necesitaba recaudar US$7.82 millones para superar a la cuarta entrega de Los Vengadores y así lo logró en su primer día, de acuerdo con Deadline, pero no sólo recaudó lo necesario, sino un poco más: US$ 8.9 millones.

Aunque algunos fanáticos de Marvel se sintieron ofendidos cuando se anunció el reestreno de Avatar y la posibilidad de que se convirtiera nuevamente en la película más taquillera, deben tomar conciencia de que ambas producciones ahora pertenecen a Disney, así que la rivalidad sólo está en sus cabezas, para la compañía sólo hay ganancias.

Por otro lado, no debemos descartar la posibilidad de que Avengers: Endgame sea reestrenada en China también, en ese caso seguramente recuperará su puesto número 1, ya que en el país asiático el filme de Marvel recaudó la enorme cantidad de US$ 629 millones en 2019, y Avatar en su tiempo sólo recaudó US$ 202.6 millones, de acuerdo con Box Office Mojo. Queda claro que el público chino prefiere a los superhéroes de Marvel que a los Na'vi de James Cameron.

También lee: Fans de Avengers: Endgame están furiosos por el reestreno de Avatar



Avengers: Endgame fue todo un hito en el cine de superhéroes porque logró reunir a una gran cantidad de personajes e historias en una sola cinta, luego de más de 10 años y más de veinte largometrajes estrenados. El Universo Cinematográfico de Marvel consiguió no sólo perdurar, sino también clavarse en el corazón de millones alrededor del mundo.

Después de Endgame queda claro que será difícil que otra película supere en taquilla a Avatar, pues se trató de todo un fenómeno mundial, pero algunos creen que otra entrega de Los Vengadores podría ser la que lo logre. Hasta ahora no hay anunciada otra película del grupo de superhéroes, pero es lógico pensar que Marvel la está desarrollando ya.

En el pasado, cada una de las cintas de Avengers fue un éxito en taquilla, Los Vengadores - 92% recaudó US $1,518.8 millones en 2012; Avengers: Era de Ultrón - 75% recaudó US$ 1403 millones en 2015 y Avengers: Infinity War - 79% recaudó US$ 2,048 millones en 2018.

La situación actual no era difícil de predecir, Avengers: Endgame sólo superó a Avatar por un pequeño margen, e incluso James Cameron dijo en 2019 que su epopeya espacial ecologista recuperaría el primer lugar con un reestreno. Estas fueron sus declaraciones en 2019 a USA Today:

Creo que es una certeza. Pero dejemos a Endgame tener su momento y celebremos que la gente va a las salas de cine. No quiero sonar sarcástico después de tomar otro camino (ofreciendo felicitaciones). Pero nos ganaron por un cuarto de por ciento. Hice los cálculos en mi cabeza mientras conducía esta mañana. Creo que los contadores llaman a eso un error de redondeo.

Aquellos fans de Marvel que días atrás llamaron un “imbécil” y “pretencioso” al cineasta, seguramente no están felices con la noticia, pero como ya se dijo arriba, un reestreno de Avengers: Endgame la colocaría una vez más como la más taquillera, sólo falta por ver si esa idea está en los planes de Disney, y no sería una mala estrategia para atraer a más personas a los cines en esta época de pandemia.

No te pierdas: Las mejores enseñanzas del Universo Cinematográfico de Marvel