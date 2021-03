Artista mexicana colabora con una pieza en los Óscar 2021

Faltan apenas unos días para conocer a los nominados a los Óscar 2021. La ceremonia, que tratará de darle la vuelta a las entregas a distancia que hemos visto por ahora, se llevará a cabo dos meses más tarde de lo usual. No obstante, la promoción para la noche más importante de Hollywood ha comenzado con un póster que fue realizado en colaboración con una artista mexicana y otros creadores de distintas partes del mundo.

La Academia de Hollywood reveló hoy distintos materiales promocionales de la campaña que prepara para la edición 93 que celebrará en abril. La institución encargada de las estatuillas doradas pidió a siete artistas de todas partes del mundo, como Nigeria, Corea del Sur, Australia y más, el colaborar con un póster para la ceremonia. Una de las elegidas fue la mexicana Victoria Villasana, artista textil, famosa por sus intervenciones de arte urbano.

El póster de Villasana tiene una de las estatuillas, pero en color plateado. La acompañan figuras de estambre que recuerdan a la tradición textil de nuestro país de la propia obra de Villasana (vía EFE). Esto para representar la forma en la que el cine crea una conexión entre las personas y de cómo las películas nos ponen en los zapatos de los demás.

When Victoria Villasana was little, she used to dress up and pretend she was a character in her own movie. Her Oscar statuette is a nod to the wonderful way movies put you in someone else’s shoes. #Oscars pic.twitter.com/OImt1boJAa