El asistente de dirección de The Batman la califica como una producción fenomenal

A pocos días de que La Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrene, los fanáticos sólo han hablado de la reunión de héroes de DC que el director preparó para HBO MAX. Sin embargo, no hay que olvidar que el verdadero Batman ya viene en camino con Robert Pattinson portando la capa del Murciélago de Ciudad Gótica. Aunque los detalles han sido escasos en últimas fechas, el asistente de dirección de The Batman , Bradley Parker aseguró que es una producción fenomenal en la que disfrutó mucho trabajar por la dimensión que tiene el proyecto.

Parker es una pieza clave de los trabajos de Matt Reeves, en más de una ocasión han trabajado de la mano, y han hecho una buena dupla, para The Batman su colaboración no podía ser la excepción. Bradley tuvo la oportunidad de estar a cargo de todos los momentos que fueron filmados en el set con sede en Chicago, en el que, por las visitas que hicieron varios medios, fue en donde se recreó Ciudad Gótica devastada, como parte de una de las escenas que promete mucha acción. Así que, durante una entrevista para Comic Book Movie, el asistente de dirección dijo:

Terminé de filmar eso. Dirigí la parte que se filmó en Chicago. Fue una auténtica maravilla. Una vez más, se juega en una caja de arena mucho, mucho más grande que The Devil Below, pero se aplican muchas de las mismas técnicas e ideas. Me encanta hacer películas tanto gigantes como pequeñas. Todas son divertidas, pero siempre me ha encantado trabajar con Matt Reeves, y ese es otro proyecto, como Loki, que va a ser increíble. Ambos son proyectos fenomenales

Tal como lo mencionó, Bradley trabaja para los dos bandos, tanto para DC como para Marvel en la serie protagonizada por Tom Hiddleston, Loki - %, en ella jugará el papel de Supervisor de Efectos Visuales, adelantando, además, que esta nueva producción de Disney Plus superará las expectativas. Pero, su trabajo en el mundo de los superhéroes todavía no termina, en la misma entrevista le preguntaron si no estaba interesado en dirigir una producción, a lo que contestó que hay varios proyectos que se están cocinando, pero que todavía no puede hablar de ellos:

Me encantaría. Ciertamente veo eso en mi propio futuro. Hay un par de cosas que todavía no puedo discutir que se están cocinando, pero si todos los planetas se alinean, tal vez algo podría suceder...

The Batman ha sido una de las múltiples producciones de alto presupuesto que se ha visto afectada una y otra vez a causa de la pandemia. De acuerdo con Deadline, el sufrimiento de detener filmaciones por casos de COVID-19 o por los cierres de los platós, está por terminar, puesto que Reeves y su equipo darían por concluido el rodaje a mediados de este mes para comenzar con la etapa de posproducción.

Los fans pudieron ver un poco más de la cinta estelarizada por Robert Pattinson durante el DC FANDOME del año pasado. En el adelanto nos mostraron un poco de Zoë Kravitz como Selina Kyke, la impresionante transformación de Colin Farrell como El pingüino, y a Paul Dano como El acertijo. Además de esto, Jeffrey Wright, el actor que dará vida al comisario Gordon, habló con Siruis XM explicando que esta cinta no contará con excesivo uso de CGI como sí ha sucedido con otras películas como Avengers: Endgame - 95%.

The Batman tiene programado su estreno para marzo del 2022.

