Kevin Feige confirma que Wandavision será el comienzo del reboot de los X-MEN y los 4 Fantásticos

Aun faltan algunos días para el estreno oficial de WandaVision en Disney Plus, una sitcom que nos presentará una realidad alterna de cómo sería la historia de la Bruja Escarlata y Visión si vivieran felizmente casados. Sin duda, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany significará una nueva estrategia para expandir lo que ya se ha creado con el Universo Cinematográfico de Marvel, pero ahora en un formato distinto, sin olvidar que estas producciones se conectarán con las cintas que llegarán después como es el caso de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Capitana Marvel 2.

Aunque WandaVision todavía no llega a la joven plataforma de streaming ya ha generado mucha conversación, pero, sobre todo está comenzando a revelar la posible introducción de otros personajes que algunos de los fans ya esperaban ver en el MCU. Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney en 2019, se ha planteado la idea de retomar a los protagonistas de X-Men - 81% y Los 4 Fantásticos - 9%, sin embargo, quizá estén pensando en retomarlos poco a poco incluyéndolos en las series que llegarán próximamente a Disney Plus.

Durante una entrevista con Deadline, Kevin Feige habló sobre la posibilidad de utilizar a WandaVision como puente para estos personajes; el productor prefirió no adelantar demasiado antes del estreno, pero aseguró que esto sería fiable en algún momento con todas las producciones que están en puerta.

En retrospectiva, en cinco años si cuando hablamos de todo lo que ha sucedido, todo puede ser un puente para todo, aunque específicamente, sí, Mónica [Rambeau] llegará a Capitana Marvel 2 y veremos a Wanda haciendo equipo con Doctor Strange en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Aunque Feige prefirió no adelantarse a la llegada de los mutantes, dejó las posibilidades abiertas sabiendo que la serie tendrá conexión directa con Capitana Marvel 2 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A pesar de que estas declaraciones parecieran poco reveladoras, hay que recordar que el año pasado, durante una entrevista con Fandango, comentó que sí se estaban buscando maneras de introducir a estos populares superhéroes a su universo para luego darles su propia película.

Es fantástico tener acceso a todos esos personajes. Éramos una de las pocas compañías que tiene muchos personajes, pero no teníamos acceso a varios de ellos, y ahora que lo tenemos, es maravilloso. Están de vuelta en el arenero, en el cofre de juguetes, y ahora a medida que surgen ideas y oportunidades, podemos utilizarlos, lo que se siente muy bien.

Cabe mencionar que en algunos de los avances de la serie protagonizada por los héroes que conocimos en Avengers: Era de Ultrón - 75% ya había indicios de al menos una referencia de los cómics de X-Men; por ejemplo, S.W.O.R.D., una agencia de inteligencia y contraterrorismo que tuvo su primera aparición en una publicación donde los mutantes eran los protagonistas. WandaVision se estrena en Disney Plus el próximo 15 de enero, y las dudas de los fans comenzarán a tener respuesta.

