Kevin Feige responde si las series Marvel de Disney Plus afectarán negativamente a las películas del MCU

Las series de Marvel en Disney Plus son productos realmente esperados por los fans de los superhéroes. Kevin Feige ha ido más lejos con sus intenciones y le dará al público no solo películas, también aventuras para la pantalla chica que pueda disfrutar cada cierta temporada. Aunque los planes son grandiosos, algunos temen que los productos del streaming afecten a los de cine, pues la comodidad de estar en casa haría innecesarias las salidas a salas, sobre todo ante la delicada situación que vivimos en 2021 con la pandemia. Feige se encarga de responder a las preocupaciones en una nueva entrevista con Deadline.

Cuando Marvel Studios anunció series para varios de los personajes secundarios de su universo los fans reaccionaron de la mejor forma posible. Kevin se sintió orgulloso de dar luz verde a producciones como WandaVision, Loki y Falcon and the Winter Soldier, dotadas con algunos de los personajes más carismáticos del MCU. Varios de ellos empezaron como algo pequeño, héroes de relleno por así decirlo, no obstante, con el paso del tiempo se ganaron la atención del público y un lugar muy especial en la lucrativa ficción. Ahora Marvel Studios está dispuesta a dar todo por ellos y muy pronto seremos testigos de sus aventuras en el streaming.

Pero los temores hacia la seguridad de las películas se han presentado, pues hay quienes piensan que la abundancia de series hará que algunos pierdan el interés por el material de la pantalla grande. Kevin Feige asegura que el estilo único de cada producto hará que la gente se acerque una y otra vez, ya sea película o serie.

Bueno, no es gratis. Y no es diferente a las preocupaciones que tuve durante mis primeros años en Marvel. Debido a que los derechos de Marvel estaban separados entre varios estudios, habría varias películas de Marvel al año. Hubo un año en el que hubo tres en un verano. La pregunta era: '¿Cómo va a durar esto? ¿Cómo va a sobrevivir?' Y mi respuesta entonces, cuando no tenía control sobre nada, fue: 'Siempre que sean diferentes, siempre que sean únicos y algunos de los personajes puedan cruzarse y el logotipo de Marvel esté al frente'.

Por otro lado, se siente feliz de que Marvel Studio haya tomado la decisión de hacer algo muy diferente con WandaVisión, serie que tendrá tintes de comedia situacional.

Encontrar algo interesante y único para ver en casa y, finalmente, estar de vuelta en una sala de cine es como escapamos, es como aprendemos y es como crecemos. Es nuestro trabajo como narradores utilizar ese formato y contar historias diferentes e interesantes que se basan en 80 años de asombrosa ficción narrativa de los cómics de Marvel y pueden aprovechar todos los géneros diferentes. Un sitcom en blanco y negro [WandaVision] es muy diferente a todo lo que hemos hecho antes. Tiene como protagonista a dos Vengadores y tiene el logo de Marvel, pero es completamente único y eso es en lo que habíamos estado trabajando para las características de Disney+ y la Fase 4 hasta que finalizamos Endgame.

Está claro que las películas ya no serán el negocio principal de Marvel Studios, ahora pretenden obtener el mejor provecho de sus producciones para la pantalla chica. Aunque una parte importante del MCU concluyó en 2019, la empresa se encuentra lejos de terminar de explotar a sus personajes, de hecho, está a punto de incluir más, nuevos rostros que le den sentido a la historia y pasen a ser nuevos líderes e ídolos de masas. ¿Quiénes tomarán el lugar de los Vengadores retirados en la penúltima cinta de la fase 3? Algunos nombres ya han comenzado a aparecer pero todavía no se confirma el héroe que tomará el sitio de Tony Stark

WandaVision es la primera de las series Marvel que llegará a Disney Plus. Se estrena en la plataforma este 15 de enero y las primeras críticas son completamente geniales; tal parece que nos encontraremos con un producto a la altura de las circunstancias. No olvidemos que el viaje de Wanda traerá consigo más detalles del multiverso, un recurso que los fans del MCU y del cine de este género han estado esperando durante años.

