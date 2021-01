Fans reaccionen al increíble parecido de Tom Holland con Tobey Maguire en el primer avance de Cherry

Hoy en día el nombre de los hermanos Joe Russo y Anthony Russo es reconocido por su trabajo como directores de Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%. Sin duda, estas producciones catapultaron a los cineastas para ser reconocidos y sobre todo resultó un gran beneficio económico con la respuesta del público en la taquilla internacional. Esto los ayudó para poder comenzar a hacer películas más personales; así lo han hecho otros cineastas como Guillermo del Toro y las grandes producciones a las que ha pertenecido.

En esta ocasión la propuesta de los Russo es Cherry, una cinta basada en el libro de Nico Walker en donde cuenta sus memorias al regresar de la guerra en Irak. Esta historia se centra en la vida de un soldado después de la guerra, el estrés postraumático y cómo su adicción a las drogas lo llevó a convertirse en un ladrón de bancos. La película es protagonizada por Tom Holland, quien ya ha trabajado con los cineastas y tras su paso por el traje de Spider Man ha caminado con la frente en alto con nuevas propuestas como El diablo a todas horas - 65%.

Recientemente se dio a conocer el primer avance de la película que se estrenará en algunos cines el próximo 26 de febrero, y aunque el objetivo principal sería que se hable sobre lo interesante de la trama o del nuevo personaje que interpretará el actor, el público ha decidido involucrar al Peter Parker de Tobey Maguire en sus reacciones. Desde hace meses se ha hablado sobre la posibilidad de reunir al protagonista de Spider-Man: Lejos de Casa - 82% con quien interpretara al superhéroe arácnido en 2002 en El Hombre Araña - 89%. Pero nadie se imaginó que juntos se volverían tendencia por Cherry.

Esto surgió luego de que el público encontrara un gran parecido entre Holland y el joven arácnido de Maguire, sobre todo por el peinado y las gafas.

¿Por qué Tom Holland se parece más a Peter Parker en CHERRY que en el MCU?

Dijeron que los tres hombres araña estarían en la próxima película. Nunca dijeron que Tom Holland los interpretaría a todos. Soy solo yo o se parece mucho a Tobey Maguire.

[¡Tom Holland se parece a Tobey Maguire en Cherry! ¡¿Es una pista de que en realidad estará en Spider Man 3?!

#TomHolland en serio podría haber logrado el aspecto tonto/nerd de #PeterParker y espero que tal vez adapte un estilo similar para sus años universitarios como una forma de mezclarse o verse diferente, además de que Holland lo hace realmente bien.

Fuera de esta curiosa coincidencia, Joe Russo ha calificado a su nueva película como una cinta madura y complicada. Cabe mencionar que Tobey interpretó a un personaje similar en 2008 cuando participó en Entre Hermanos - 63%. Se espera que Cherry llegue el 12 de marzo a Apple TV+ después de su paso por algunos cines.