Arnold Schwarzenegger condena la toma del Capitolio utilizando la espada de Conan el Bárbaro

Han pasado escasos días desde los inesperados eventos en el Capitolio de Washington D.C. Un numeroso grupo de seguidores de Donald Trump tomó las instalaciones por la fuerza, adentrándose en el complejo y obligando al Senado a detener la sesión que ratificaría la victoria de Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger, como político y figura popular de la cultura pop, ha ofrecido un mensaje a los ciudadanos del país y del mundo respecto al acontecimiento. El actor ha hecho uso de la espada que utilizó en Conan el Bárbaro para aclarar uno de sus puntos.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Arnold es un inmigrante en Estados Unidos, nació en Austria pero encontró la fama y la fortuna en Estados Unidos gracias a sus dotes como fisiculturista y su múltiples papeles en la industria de Hollywood. Ha participado en importantes cintas como Terminator - 100%, Depredador - 78%, El vengador del futuro - 84% y muchas más. Claro que uno de sus papeles más importantes es Conan, el imponente guerrero que fascinó a todos con la película de 1982 en la que nos enseñó que lo mejor de la vida es aplastar a nuestros enemigos.

A través de su perfil en Instagram, el actor de 73 años habló sobre los sucesos en el Capitolio, condenándolos y mostrando la espada de Conan para asegurar que la democracia de Estados Unidos es indestructible.

Te invitamos a leer: Famosos reaccionan con indignación a la toma del Capitolio por seguidores de Trump

También declaró su completo apoyo al presidente electo Joe Biden.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5