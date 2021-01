Paul Bettany está interesado en regresar a su papel de Dryden Vos en Star Wars

Es difícil pensar que en algún momento el universo de Star Wars deje de extenderse, pues tras más de cuarenta años siendo una de las franquicias más exitosas con películas, novelas y series animadas, no ha dejado de producir cosas nuevas. Algunos seguidores de la importante saga llegaron a considerar que su ultima trilogía iniciada con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% ya comenzaba a sentirse forzada. Sin embargo, con la llegada de Disney Plus se ha demostrado lo contrario.

Sin duda, The Mandalorian - 91% verificó que aún hay mucho por contar con los escritores y directores adecuados, ya que en este caso Jon Favreau ha sido bastante aplaudido por el éxito logrado; ahora es más que evidente que habrá Star Wars para mucho tiempo. Una de las películas más recientes de la franquicia fue Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, en donde conocimos a un joven Han Solo interpretado por Alden Ehrenreich, además de nuevos aliados y villanos.

En la cinta dirigida por Ron Howard conocimos también a Dryden Vos interpretado por Paul Bettany, éste pertenecía al Sindicato del crimen Crimson Dawn, después de grandes enfrentamientos con el protagonista el personaje muere. Pero ¿podríamos volver a verlo para conocer su pasado? Por ahora no es del todo seguro, sin embargo, Bettany parece interesado en retomar aquel papel. Durante una entrevista con Jake's Takes (vía Comic Book), se le preguntó al actor que también interpreta a Visión en Avengers: Era de Ultrón - 75% sobre el personaje que le gustaría darle vida una vez más.

Oh, me encantaría jugar con Dryden Vos. Me encanta esa idea.

Es cierto que el personaje tuvo una conclusión en Han Solo: Una Historia de Star Wars, pero funcionaría bastante bien buscar una manera de conocer su historia, de dónde viene y cómo ha sido su camino. Hace poco se habló sobre la posibilidad de que Disney y Lucasfilm realizaran la secuela de la cinta de Han Solo, y el cineasta Ron Howard dijo en el podcast Lights, Camera, Barstool que no estaba confirmado, aunque con el apoyo de los fans sí le veía futuro.

No hay rumores [sobre una secuela]. Esto no es un spoiler ni nada, pero creo que aún hay interés en estos personajes. Creo que hay interés en retomar el mundo de los gánsteres en algún momento. Pero puedo asegurarles que no se está desarrollando nada en este momento para una película o Disney Plus. Una gran cosa es que se ha mostrado mucho afecto por Solo, así que, por supuesto, sigue siendo un buen augurio para que eventualmente se retome.

Disney Plus es aún una plataforma de servicio streaming joven, pero ha demostrado que llegó para liderar y consentir a los fans de sus producciones sobre todo con sus series originales. Dentro del universo de Star Wars, hasta el momento se ha confirmado una nueva temporada de The Mandalorian y precuelas para Obi-Wan Kenobi, Andor y Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%. Mientras tanto, pronto podrás ver a Paul Bettany repitiendo el personaje de Visión en WandaVision por Disney Plus.