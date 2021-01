Anya Taylor-Joy es fanática de El Señor de los Anillos y en Navidad tuvo un maratón de la trilogía

Desde su aparición en La Bruja - 91%, Anya Taylor-Joy (Emma. - 90%, Glass - 45%, Fragmentado - 75%) ha demostrado tener un gran talento, y la prueba más reciente es la serie de Netflix Gambito de Dama - 93%, que estuvo en boca de todos desde su estreno en octubre del año pasado y se ganó la aprobación del público y la crítica. Ahora la actriz se ganará el corazón de los fans de El Señor de los Anillos, pues reveló que es fanática y que esta Navidad vio un maratón de la trilogía.

El Señor de los Anillos fue una saga que revolucionó el género fantástico, obtuvo un total de 17 Premios Óscar y recaudó casi US$3 mil millones en la taquilla global. Basada en los exitosos libros de J.R.R. Tolkien , estuvo a cargo de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%) y fue innovadora en los efectos especiales generados por computadora, pero lo más importante es que pudo plasmar con fidelidad el mundo imaginado por el autor inglés.

Durante una entrevista en The Late Show con Stephen Colbert, el presentador le dijo a la actriz que sabe que ella vio un maratón de El Señor de los Anillos en Navidad, y le pregunta si esa es la razón por la que se ve como Galadriel, la reina elfa interpretada por Cate Blanchett en las películas. Esto fue lo que contestó Taylor-Joy:

Honestamente siempre he intentado verme como un elfo, esa ha sido mi meta en toda mi vida. Creo que para muchos de nosotros esta Navidad fue muy diferente, yo solía pasarla en Argentina con mi familia y este año estaba yo sola en Londres, así que pensé en una forma de hacer algo positivo, ¿cuál es una maravillosa tradición que realmente disfruto? Y la respuesta es El Señor de los Anillos.

Colbert, un fanático declarado de la obra de Tolkien y de las películas de Peter Jackson, le preguntó si vio las versiones de cine o las versiones extendidas de la trilogía, a lo que Anya contestó que solo vio la versión extendida de El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96% porque ama esa cinta en especial y porque el día no tiene suficientes horas.

Esta no es la primera vez que la actriz declara ser fanática de la fantasía, pues en una entrevista con The Associated Press (vía LA Times) dijo que de niña su único sueño era “ir a Narnia, volar a la tierra del Nunca Jamás y visitar todos esos lugares increíbles”.

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91% cumple 20 años en diciembre de este 2021, así que muchos fanáticos celebrarán por la película que cambió sus vidas. En diciembre, y especialmente en Navidad, los fans suelen hacer maratones como el de Anya Taylor-Joy, pues cada entrega se estrenó en diciembre. La Comunidad del Anillo en 2001, Las Dos Torres en 2002 y El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94% en 2003.

Actualmente Amazon está produciendo una serie de El Señor de los Anillos que se alejará de las películas pues estará ubicada miles de años en el pasado. Se cree que podría tratar sobre la forja de los anillos de poder y de cómo humanos y elfos se unieron para enfrentar a Sauron. Hasta ahora solo hay rumores y no mucha información oficial sobre la trama.