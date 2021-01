Zack Snyder dice que dejó Warner porque no lo tomaban en serio

Si en 2013 alguien hubiera dicho que directores como Martin Scorsese estarían haciendo películas originales con Netflix, quizá nadie lo hubiera creído. Hoy es una realidad. Ante el temor de los estudios por el fracaso en taquilla, más y más realizadores se van ante el cheque en blanco que plataformas de streaming les ofrecen a cambio de series y filmes originales. Uno que se suma a la lista es Zack Snyder, quién explica por qué llevó su siguiente producción a esa compañía.

En entrevista con Entertainment Weekly, Zack Snyder reveló que Warner Bros, estudio en el que trabajó por años y para el que intentó desarrollar el DCEU con sus dos primero filmes, El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, no se estaba tomando en serio su idea para Army of the Dead, la siguiente producción que dirige. Y que no querían darle el dinero suficiente para hacerla, esto fue lo que lo llevó a ofrecer a Netflix, quien la adquirió sin muchos problemas:

No querían gastar esa clase de dinero en una película de zombis o no se lo tomaban tan seriamente. Siempre les dije ‘miren, chicos, esto es más que eso [una película de zombis]’, pero chisporroteó. Estábamos en una reunión con Netflix y les estaba hablando de algunos libretos en los que estaba trabajando. Mencioné la idea y él [Scott Stuber, presidente de contenido original] dijo ‘esa es la película, ve a escribir esa película y hagámosla’.

Army of the Dead es la nueva película de Snyder, si no tomamos en cuenta su corte de Liga de la Justicia - 41% que llegará en marzo a HBO Max. El filme fue desarrollado por el director desde que terminó de trabajar en El Despertar de los Muertos - 73%, remake de 2004 del clásico de George A. Romero y su debut en largometrajes que realizó para Universal a partir de un libreto escrito por James Gunn. Por 10 años, el guion del nuevo filme estuvo atorado en la etapa de desarrollo.

Finalmente, como dice el director, Netflix lo retomó. Aunque originalmente había sido pensado como una secuela de su primera película, eventualmente cambió de parecer y la hizo por separado. Hasta donde sabemos, el filme trata sobre un grupo de mercenarios que intentan asaltar un casino en Las Vegas durante el brote de una plaga de zombis. El elenco cuenta con Dave Bautista y Ana de la Reguera, entre muchos más.

Tan fascinado quedó Netflix por trabajar con Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%) que acabaron por dar luz verde a una película precuela, aún si haber completado producción en la primera, y a una serie animada que se titulará Army of the Dead: Lost Vegas, la cual explorará a los personajes que conoceremos antes de que la epidemia se salga de control. Ambos comenzaron su desarrollo en octubre del año pasado, así que esperen más noticias pronto.

Army of the Dead llegará a Netflix en 2021, pero todavía no tiene una fecha precisa. Apenas hace unos días se revelaron las primeras fotografías oficiales del rodaje. Actualmente, Snyder está terminando los últimos detalles de Justice League, que se espera llegue a HBO Max en marzo, por lo que posiblemente veamos más de la película de zombis poco después y podamos esperar el estreno para junio, justo a tiempo para ser el filme de acción del año.

