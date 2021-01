Se revelan nuevas imágenes de Darkseid y Steppenwolf del corte de Zack Snyder

Cada vez falta menos para que Zack Snyder's Justice League sea lanzado en HBO MAX. Si bien no tiene una fecha de estreno completamente confirmada, se ha adelantado que la visión del director saldrá a la luz en el mes de marzo. Con el momento de estreno cada vez más cerca, llegan imágenes y revelaciones importantes que atañen a la historia y los personajes. Recientemente comenzaron a circular vistazos de cómo lucirán los villanos de esta miniserie, dándole así a los fanáticos un avance de lo que les espera a ellos y a los héroes encargados de derrotarlos.

Steppenwolf fue el villano que Joss Whedon presentó en su versión de Liga de la Justicia - 41%, no obstante, ni su apariencia ni el desarrollo del arco del personaje terminó por convencer a los fans. Lo cual aparentemente está a punto de cambiar con la miniserie de Zack Snyder. Las nuevas imágenes reveladas muestran a este villano un poco mejor desarrollado que lo que pudimos ver en la cinta de 2017, la cual además también fue muy criticada por sus efectos visuales.

A este personaje también se le suma Darkseid, villano descrito como uno de los más poderosos no sólo de la editorial DC sino del mundo de los héroes en general. Se sabe que Snyder tenía pensado hacer lo mismo que Avengers: Infinity War - 79% y presentar una Liga de la Justicia derrotada para dar pie a que se enfrentaran a Darkseid en una secuela, tal como le sucedió a Iron Man y su equipo en Avengers: Endgame - 95%. Al final, los planes fueron modificados por la historia que ya nos sabemos, y el también director de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia no ha perdido la oportunidad de traer a Darkseid de vuelta para su corte. La imagen revelada deja ver un poco de la musculatura del villano y el escenario sobre el que se muestra denota su poder y hambre de conquista.

BREAKING: NEW LOOK AT STEPPENWOLF AND DARKSEID UXAS IN ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE #zacksnydersjusticeleague pic.twitter.com/7juBqyLl3P — FAHEEM (@solinfinitives) January 6, 2021

Aunque muchas sean las revelaciones semanales de este famoso corte de Snyder, realmente son pocos los detalles importantes que se conocen al respecto de este. Uno de ellos es que el director ha publicado en redes sociales que mostrará a Darkseid en su versión joven denominado como Uxas. Esto quizá quiera decir que no estará en el máximo de su potencial, pero ha quedado claro que sí representará una amenaza para el grupo de héroes de DC.

Además de eso, se sabe que Ray Porter será quien de vida al personaje y que, aunque no haya nada confirmado, el actor quiere continuar dando vida a Darkseid aún fuera de la miniserie de HBO Max, pero haciendo hincapié en que está interesado en el desarrollo que Zack le ha ido dando a partir de los eventos de esta, así lo dejó saber en una entrevista para Geek House Show (vía ComicBook):

Yo espero que sí. Me gustaría eso. Me encantaría ver eso, y obviamente espero que quienquiera que haga eso me acompañe en el viaje. Sí, me encantaría ver una continuación de la historia de Zack. Así que sí, realmente lo espero. Eso sería genial. No he escuchado nada al respecto, pero ya sabes, hay que tener esperanza.

Sin embargo, parece que Snyder (300 - 60%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%) ya ha tocado fondo con todo lo que respecta a los superhéroes. Recientemente ha hablado sobre como tiene otros proyectos que lo mantienen ocupado y alejado de DC Films. Aunado a esto, The New York Times reveló que varios ejecutivos del estudio Warner consideran al director como ‘un callejón sin salida al momento de contar historias’, por lo que no lo están considerando para futuras producciones que tienen en mente.

