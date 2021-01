Star Wars: Galaxy's Edge podría cambiar los personajes de la nueva trilogía por los de The Mandalorian

Cuando en 2012 Disney adquirió Lucasfilm también adquirió una mina de oro por explotar, y con su historial en cuanto a parques temáticos, la compañía comenzó a trabajar en un ambicioso proyecto que en un principio se conoció como Star Wars Land y después fue llamado oficialmente Star Wars: Galaxy's Edge. Se trata de dos parques que abrieron sus puertas en 2019, aunque según reportes de BBC y Fortune en ese mismo año, no fueron el éxito que Disney esperaba.

En octubre y diciembre de 2019 se estrenaron dos producciones originales de Star Wars, la primera fue The Mandalorian - 91%, serie live-action que conquistó el corazón de los fanáticos; la segunda fue Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, el noveno episodio de la saga que debía ser una despedida magistral y resultó una completa decepción para la mayoría, un cierre que terminó por convencer a muchos de que la trilogía de secuelas fue un error.

Pero si 2019 parecía un mal año para Star Wars: Galaxy’s Edge, el 2020 fue el peor año para Disney, pues la pandemia de Covid-19 obligó a la compañía a cerrar las puertas de sus parques temáticos, lo que resultó en pérdidas de miles de millones de dólares. ¿Cuál es el futuro de Star Wars y sus parques?

El éxito arrollador y la acogida tan positiva que han tenido las primeras dos temporadas de The Mandalorian, parecen ser la respuesta. Recordemos que el dinero es lo que cuenta aquí, y los fans han demostrado cuánto aman la serie creada por Jon Favreau al convertir a Grogu (Baby Yoda) en el producto favorito de Star Wars en la actualidad. Según un rumor de Pirates and Princesses (vía Bounding Into Comics), Disney planea sustituir a los personajes de la trilogía de secuelas por los personajes de la serie The Mandalorian y las nuevas que están desarrollando Favreau y Dave Filoni.

Según el sitio, en Disney están conscientes de que los fanáticos de las primeras dos trilogías en su mayoría no quieren pagar por ver a Kylo Ren ni a Rey Skywalker, quieren ver a Din Djarin (Mando), Grogu, Ahsoka Tano y Luke Skywalker. Esto es lo que afirma el autor de la nota, WDW Pro:

Puedo corroborar algunos rumores que han estado circulando sobre cambios en Galaxy's Edge. Según una fuente cercana a la gerencia de Walt Disney World, Josh D'Amaro (creemos a instancias de Bob Iger) ha comenzado el proceso de determinación de costos y logística para la transición de Galaxy's Edge en Hollywood Studios y Disneyland a la línea de tiempo de The Mandalorian.

Según el medio, los parques deberán ser modificados con nuevos videos y nuevos animatronics, y especula que podría inventarse una historia para que tenga sentido el que la atracción Rise of Resistance siga ahí, o incluso podrían mantenerla ahí mientras dan a los fanáticos lo que quieren: Mando, Grogu, Boba Fett, Luke Skywalker, Ahsoka Tano, etc.

Si hay alguien culpable del fracaso de Star Wars: Galaxy’s Edge es Kathleen Kennedy , presidenta de Lucasfilm, pues originalmente el parque estaría basado en la trilogía original de la saga y ella intervino para que se ambientara en el tiempo de la nueva trilogía. Esto fue revelado por Dan Cockerell, ex-vicepresidente de Disney, en entrevista con WDW Radio el año pasado:

Trabajamos en este proyecto durante un par de años. Había artistas que miraban los diseños del parque. Tenían una gran vista aérea de él y se preguntaban: ‘¿y si esto va aquí?’ o ‘¿y si eso va allá?’ Teníamos todo tipo de grandes conceptos para eso. [...] Y un día nos llamaron. Nos dijeron: ‘Tenemos algunas noticias para ustedes. Ayer tuvimos una reunión con Bob Iger y Kathleen Kennedy. El punto de vista de ella es que hay más historias de Star Wars por venir que las que hay detrás. Que debíamos pensar en construir Tatooine para las pocas personas que recuerdan aquel Star Wars, o construir algo que llame a todas las generaciones próximas con las nuevas historias. Y ese día Tatooine fue asesinado en el estudio. Todos nuestros conceptos fueron archivados en un estante. Dejamos el teléfono y yo estaba como: '¿Pueden creer esto?'.

