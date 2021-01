Zack Snyder admite que le gustaría dirigir una película de Marvel

Desde el estreno de Watchmen, Los Vigilantes - 65% y la buena recepción de los fans a El Hombre de Acero - 55%, el nombre de Zack Snyderha estado, casi estrictamente, relacionado a las adaptaciones de DC. El realizador, originalmente, iba a ser el arquitecto del universo de esas películas hasta que vivió un problema personal y abandonó esos planes. Ahora, comparte qué película de Marvel le gustaría llevar al cine y por qué le parece interesante.

No te pierdas: Zack Snyder revela cómo se llamará el primer episodio de su miniserie y qué héroe lo encabezaría

De acuerdo con Comic Book, el director Zack Snyder explicó que si tuviera que elegir un cómic de Marvel para adaptar al cine, ese sería Elektra lives again. Se trata de una novela gráfica de Daredevil escrita por el legendario Frank Miller . Aunque no es la más conocida del autor o de ese personaje, que es uno de los favoritos de los seguidores de la Casa de las Ideas, parece haber llamado la atención del realizador. Esto fue lo que dijo:

Elegiría Elektra lives again. ¿Conoces esa historieta de Frank Miller? Esa es una novela gráfica sobre Elektra. Daredevil tiene estos sueños sobre Elektra regresando a la vida, y es muy genial y raro. Es simplemente genial y hermoso. Eso es lo que haría. A nadie le importa, pero ese sería el que me gustaría hacer.

Esta novela gráfica, tal como dice el buen Snyder, trata sobre cómo Matt Murdock, alias Daredevil, empieza a tener visiones de Elektra escalando una montaña cubierta de nieve y horrorizada al encontrarse sus características armas enterradas. La asesina, que es el interés romántico del ciego superhéroes, ha tenido dos versiones en live action, interpretada por Jennifer Garner en Daredevil: El Hombre Sin Miedo - 44% y Elodie Yung en la serie de Netflix.

Evidentemente, ambos personajes pertenecen a Marvel y Disney y, aunque se desconoce los planes que existen para ellos, dudosamente Snyder estaría de acuerdo en trabajar con esas compañías que están restringidas a hacer películas familiares. Lo que resulta interesante de su interés por esa novela es que vuelve a probar la obsesión que tiene este director por el concepto de la resurrección, mismo que esperemos explotará en su corte de Liga de la Justicia - 41% tras la muerte de Superman en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

Te recomendamos: Zack Snyder dice que no hay planes para continuar su DCEU y ahora está muy ocupado

Algo parecido, aunque para nada relacionado a lo que se narra en la novela, sucede que el personaje en The Defenders - 74%. En ese show, Elektra es revivida por La Mano, una organización de asesinos milenaria que la usa como arma ante los héroes de Nueva York que amenazan su poder. Al final de esa miniserie, aparentemente muere cuando un edificio colapsa sobre ella y Daredevil. Aunque él sobrevive y regresa para la tercera temporada, el destino de ella queda en lo ambiguo.

No obstante, los seguidores de Snyder no tienen nada de qué preocuparse. El director sigue trabajando en los detalles finales de su Justice League, que llegará a HBO Max en marzo, al mismo tiempo que en la postproducción de Army of The Dead, su segundo filme de acción sobre zombis que terminó de rodar el año pasado y será un estreno original de Netflix. En cuanto a Daredevil sólo Kevin Feige sabe cuándo y si lo volveremos a ver ahora junto al resto de los Avengers.

Continúa leyendo: Zack Snyder's Justice League: Kevin Smith revela que el final de la película es abierto pero extraño