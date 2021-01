Guasón fue la cinta más vista en los hogares del Reino Unido en 2020

Si bien el 2020 fue un año complicado para la industria del cine y el entretenimiento debido a los estrenos en salas que tuvieron que cancelarse o posponerse y a las producciones que se detuvieron por la pandemia, la realidad es que el mercado de entretenimiento en el hogar se vio favorecido y en el Reino Unido creció en un 26%. Así lo reportó la Asociación Británica de Entretenimiento en Pantalla (BASE) (vía Variety).

Además de revelar las cifras de cómo se había comportado el mercado en este ámbito durante el año pasado en el Reino Unido, BASE dio a conocer que los británicos prefirieron ver Guasón - 91%, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia de 2019, por sobre otros títulos en sus pantallas, por lo que la película de Todd Phillips (Amigos de Armas - 60%, ¿Qué pasó ayer? Parte III - 20%) se posicionó como la más vista en los hogares británicos durante todo el 2020.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix (María Magdalena - 49%, No te Preocupes, No irá Lejos - 76%) vendió más de 1.4 millones de copias en disco, venta electrónica (EST) y TVOD (video transaccional bajo demanda). Según datos de Official Charts Company, Futuresource Consulting y Kantar, las cifras de BASE también muestran que el sector del entretenimiento en el hogar creció un 26% en 2020, lo que eleva el valor total de mercado a £3.3 mil millones (US$ 4.47 mil millones).

Las ventas totales de EST en contenido de cine y televisión registraron un crecimiento del 14.5% después de un auge durante el cierre de marzo de 2020. El gasto en TVOD, respaldado por compradores nuevos en la categoría, experimentó un crecimiento del 24%. Kantar informó que el número total de clientes que compraron y alquilaron en la categoría de videos creció un 14% entre marzo y noviembre a 12.9 millones, ya que las audiencias buscaron un acceso flexible al contenido a través de métodos transaccionales.

Otras películas que conquistaron el corazón y las pantallas de los británicos fueron: Frozen 2 - 80%, en segundo lugar, mientras que Jumanji: el siguiente nivel - 83% y 1917 - 98% se ubicaron en la tercera y cuarta posición. Finalmente, el lugar número cinco fue ocupado por Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Todas estas cintas fueron adquiridas de manera digital, en Blu-ray y DVD, EST y VOD.

Asimismo, BASE reportó que los servicios SVOD crecieron un 42% en 2020 y los servicios de transmisión ahora representan el 74% del valor total del mercado, con nuevos servicios como Disney Plus y una expansión en la aceptación de servicios existentes como Netflix y Amazon Prime Video durante el primer período de cuarentena en el Reino Unido.

Liz Bales, directora ejecutiva de BASE, habló sobre cómo la pandemia si bien había afectado sectores fundamentales de la industria del entretenimiento, también había favorecido el crecimiento de otros.

Con la pandemia que afecta a todos los rincones de la vida a lo largo de 2020, la evolución en la categoría de video sin duda ha avanzado. Podría decirse que el video transaccional digital se ha beneficiado de las condiciones que obligaron a las personas a quedarse en casa, ya que más de dos millones de nuevos clientes se unieron a millones más que ya se comprometieron con el contenido EST y VOD, descubriendo una profundidad y amplitud de catálogo diverso y contenido nuevo disponible sin suscripción.

Asimismo, la Asociación dio a conocer que los consumidores del Reino Unido están optando cada vez más por formatos premium cuando compran títulos en disco, y las ventas de Blu-ray ahora representan el 30% del valor de mercado del disco, frente al 27% de 2019. Ultra alta definición 4K, con ventas hasta un 20% interanual representó una participación del 23% de las ventas totales de Blu-ray. Los relanzamientos de contenido de catálogo de alto valor prosperaron en 2020 y una amplia gama de contenido clásico recibió el tratamiento 4K UHD, con 564 títulos ahora disponibles y muchos más en camino para 2021. Bales agregó lo siguiente:

Sin embargo, este cambio a lo digital no disminuye la resistencia de los formatos físicos, como lo demuestra el rendimiento del contenido del catálogo y la televisión en disco, y la fuerza de los formatos premium como Blu-ray y 4K UHD, lo que subraya que muchos espectadores están todavía impulsado por la recopilación y el acceso a la mejor experiencia de visualización en casa posible que proporciona el disco.

