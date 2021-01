Creadores de Cobra Kai tienen planes para más temporadas y spin-offs

La tercera temporada de Cobra Kai - 95% ya está disponible en Netflix dejando un final abierto para los sucesos de su ya confirmada cuarta parte. No obstante, muchos son los fanáticos que se están preguntando si la historia de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence tendrá más desarrollo y más temporadas o si su final se avecina. Ante esta interrogante, los creadores han revelado que aún tienen muchos planes para seguir adelante con este drama karateka, pero también se han preparado por si el gigante de streaming decidiera cancelar la serie.

Cobra Kai se ha ganado el cariño del público perteneciente a distintas generaciones, ya sea la que creció viendo El Karate Kid - 90% o las nuevas que se han ido sumando después de ver la serie. Tanta ha sido la popularidad de este dojo que los creadores pretenden seguir expandiendo su vigencia. De acuerdo con lo revelado en una entrevista hecha por Pop Culture, el co-creador y productor ejecutivo Jon Hurwitz adelantó que no sólo están preparando una cuarta temporada, sino que tienen planes para varias más, pero esto dependerá si Netflix quiere continuar con ellas:

Tenemos planes para varias temporadas más del programa. Cuando comenzamos a escribir la temporada 1, teníamos una idea clara de dónde queríamos que terminaran las cosas, pero nunca sabíamos exactamente cuánto tiempo llevaría llegar allí ... Hemos escrito la temporada 4, o la mayor parte, pero tengo pensamientos más allá de eso, y será un diálogo continuo con Netflix.

Como ya se ha notado, Netflix gusta de dar luz verde a todos aquellos proyectos que le resultan relevantes de cualquier género que se presente. No obstante, en los últimos meses también se ha hecho fama de cancelar muchos programas ya sea por falta de presupuesto o porque no consideran que cubre los rubros de raiting. Se podría pensar que Cobra Kai - 95% no entra en estas categorías, pero con el gigante de streaming nunca se sabe, y por ello los creadores han asegurado que, de no llegar a puerto seguro con las siguientes temporadas, también han preparado ya un desenlace.

Aunque el futuro de las siguientes temporadas sea incierto, la cuarta ya está más que confirmada y de acuerdo con el otro co-creador de la serie, Josh Heald, este 2021 serviría para filmarla si el COVID lo permite:

Estamos buscando hacer la temporada 4 en 2021. El COVID ha puesto un freno a los planes de todos para exactamente cuándo podría comenzar la producción. Pero nuestra expectativa es que a principios de 2021 se lleve a cabo. Solo mantenemos la cabeza baja y nos aseguramos de que la historia tenga sentido y los guiones sean sólidos para que en el momento en que todo se vea bien, podamos comenzar

Pero esto no es todo, como mencionó Hurwitz, su mente no ha parado de pensar en qué más se podría hacer con estos personajes, por lo que comparó Cobra Kai con otro gran éxito televisivo: Breaking Bad - 81%, haciendo alusión a que esta serie aún después de finalizada sigue vigente gracias a su spin-off Better Call Saul - 100%, lo cual esperan que también sea el caso de los integrantes del dojo:

La esperanza es que estos personajes estén en un lugar que podría dar lugar a más historias en el futuro. Nos encanta el programa Breaking Bad, por ejemplo. Nos encanta cómo concluyó esa historia, pero todavía estás viviendo en ese universo de Breaking Bad. Lo mismo puede decirse de Cobra Kai en el futuro.

Por lo visto tendremos mucho de Cobra Kai de aquí en adelante, sólo faltará seguir a la espera de qué planes se concretan, por lo pronto ya sabemos que estrenará su cuarta temporada hasta 2022, ¿pero a quién no le gustaría ver algún spin-off de la serie?

