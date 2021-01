Lashana Lynch será la señorita Miel en la nueva película de Matilda en Netflix

Todos recordamos Matilda, una de las historias más populares escritas por Roald Dahl y publicada en 1988. Como varios de sus libros, no pasó mucho tiempo para que fuera adaptado al cine, causando maravillas entre los espectadores, quienes colocaron en un rincón muy especial la mágica aventura de la ingeniosa niña. Para 2010 se se estrenó un musical inspirado en la novela y ahora Netflix está a punto de desarrollar su propia versión. Nueva información de The Hollywood Reporter señala que Lashana Lynch ha sido elegida para interpretar a la Señorita Miel en la nueva producción. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El argumento nos presenta a Matilda Wormwood, una niña brillante. Desafortunadamente, Matilda es incomprendida por su familia porque no comparten formas de vida. A medida que pasa el tiempo, la niña finalmente comienza la escuela con una maestra amable, amigos leales y una director algo sádica. A medida que se cansa de la crueldad constante, la pequeña comienza a darse cuenta de que tiene el don de los poderes telequinéticos. Después de algunos días de práctica, Matilda repentinamente cambia las tornas para enfrentarse a sus padres y burlar al directora. ¿Quién no quiso tener las habilidades de Matilda en algún momento de sus vida?

Aunque la película es un clásico absoluto, el musical también ha logrado un notable éxito en el mercado de Broadway, con varios premios Tony en su historial. La película de Netflix será una adaptación del musical y estará dirigido por Matthew Warchus, también se utilizará el guión de Dennis Kelly, así como las canciones compuestas por Tim Minchin. Por su parte, Lashana Lynch, quien ha saltada la fama mundial por Capitana Marvel - 60% y No Time to Die, se hará cargo del rol de la Señorita Miel, que en la película es interpretado por Embeth Davidtz. Recordemos que Miss Honey es un personaje amable que alienta la bondad de Matilda y confía en ella cuando le revela su más profundo secreto.

Te invitamos a leer: Bridgerton es un éxito total de Netflix: ya fue vista en más de 63 millones de hogares

¿Logrará la adaptación alcanzar el éxito comercial de la producción realizada en Broadway? ¿O el estatus de culto de la cinta estrenada en 1996 a cargo de Danny DeVito? Las películas de Netflix logran alcanzar una enorme popularidad cuando se lanzan en la plataforma, pero aunque logren varios millones de reproducciones, eso no significa que pasen el examen de la crítica y el público. Pronto descubriremos si la nueva versión de Matilda logra convencer a los consumidores y si se transforma en un nuevo título imperdible de la plataforma de streaming. Por el momento no se ha informado de una fecha de estreno aproximada.

Por otro lado, la carrera de Lashana Lynch está disfrutando de una nueva etapa. Tras interpretar a Maria Rambeau en Capitana Marvel - 60%, la mejor amiga de la protagonista, fue elegida para un papel muy importante en No Time to Die, la última cinta de James Bond con Daniel Craig; Lynch será Nomi, una agente que toma el código del protagonista, ahora ella será la nueva 007. Cuando se informó de lo anterior las redes sociales explotaron, con varios criticando de forma severa el hecho de que una nueva espía tome el lugar que "le corresponde" a James. No descubriremos lo rumbos finales de los personajes hasta que la película llegue a salas de cine el próximo 2 de abril.

En No Time to Die veremos que el 007 ha dejado el servicio activo; su paz es efímera cuando Felix Leiter, un viejo amigo de la CIA, aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond a la pista de un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología. La cinta nos devolverá algunos rostros conocidos y otros que jamás habíamos observado en la franquicia, y los acompañaremos a un viaje de acción interminable con muchas chicas Bond en el camino. Es dirigida por Cary Fukunaga, y además de Daniel Craig en el papel principal, el reparto cuenta con Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek y muchos más.

También puede interesarte: Mujeres dirigieron más películas de Hollywood en 2020 que en años anteriores