Star Wars: se revela nuevos equipos Jedi de la Alta República

Poco a poco Star Wars recupera su buen paso entre el público y cada día que pasa las esperanzas de los fans van en aumento. Durante los últimos meses Lucasfilm ha demostrado estar a la altura con el contenido que vende y está a punto de lanzar mucho más. La empresa ha revelado (vía ScreenRant) un puñado de nuevos proyectos vinculados con la Antigua República: por fin tenemos un vistazo de los rostros que formarán los equipo Jedi en una serie de novelas enfocados a público juvenil. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre la espectacular nueva odisea en la galaxia.

Tras una larga espera, los fans por fin tendrán acceso a las historia de la Alta República, las portadas de los libros, Light og the Jedi, A Test of Courage han sido reveladas, así como la de un nuevo cómics. La aventura nos ubicará en la época dorada de los Jedi, pues mientras que en las trilogía secuela fueron realmente escasos, en las nuevas historia los encotraremos por todas partes. Los guerreros se enfrentarán a una poderosa amenaza que pondrá en peligro toda la existencia. Puedes ver las imágenes a continuación:

A Test in Courage saldrá a la venta el 5 de enero.

¿Logrará Lucasfilm zurcir todo el daño que ha provocado en los últimos años, al menos en la pantalla grande? Bajo el mando de Disney, la franquicia ha tenido grandes momentos en cines, ahí tenemos el ejemplo de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%; sin embargo, la trilogía que debía heredar la historia Skywalker resaltó por ser un compendio idea arrojada al azar que no fueron ordenadas o bien desarrolladas. J.J. Abrams y Rian Johnson hicieron cosas muy diferentes, y tal parece que nunca se sentaron a hablar realmente sobre narrar una aventura en conjunto.

En la otra cara de la moneda tenemos a la pantalla chica de Star Wars. The Mandalorian - 91% es la joya dorada de los fans, quienes se rindieron a sus pies tras el final de la segunda temporada. Ahora Lucasfilm tiene toda la intención de explotar la marca en Disney Plus hasta la últimas consecuencias, es por eso que el pasado 10 de diciembre anunció incontables producciones para s plataforma de streaming. Le quedan muy largos años de aventuras a la galaxia lejana.

Además de otra temporada de The Mandalorian, a la pantalla chica de Star Wars también llegarán las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, la primera ya ha comenzado su rodaje. La siguiente película de a franquicia llegará en 2022 y contará con un equipo totalmente nuevo para su desarrollo, encabezado por Taika Waititi. La nueva toma nos devolverá a días muy lejanos, cuando los Skywalker todavía no existían; hasta ahora no se han revelado detalles importantes sobre el argumento pero en cualquier momento podrían aparecer. Le esperan días todavía mejores a la historia de la galaxia lejana.

