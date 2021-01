Soul se convierte en un éxito de taquilla en China

Soul - 97% llegó a la plataforma de Disney Plus para convertirse en un éxito de Pixar. La cinta se encuentra repleta de momentos entrañables que para siempre serán valorados por muchos de sus espectadores. Pero aunque a la mayor parte del mundo llegó a través del streaming, no ha sido así con China, país de Asia que tiene la fortuna de exhibirla en sus cadenas de cine. A través de un nuevo reporte de Variety se revela que Soul está logrando un desempeño fabuloso en la taquilla china, por lo que la empresa del ratón puede respirar aliviada sobre el paso de su película en aquella nación. ¿Se convertirá en el producto más exitoso de Pixar en esa parte del mundo?

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Dirigida por Pete Docter, Soul nos presenta la historia de Joe, un profesor de banda de secundaria cuya vida no ha ido del todo como esperaba. Su verdadera pasión es el jazz, y es bastante bueno en ello. Pero cuando viaja a otro reino para ayudar a alguien a encontrar su pasión, pronto descubre lo que significa tener alma. El viaje que observamos en Soul es uno muy personal, algo que conecta con todas las personas que a menudo no logran esclarecer las metas de la vida o encontrar un sentido. Esta película animada impulsa al espectador, rompe las fronteras e inspira a llegar más lejos con los sueños.

Variety reporta que la magia de Soul está cautivando a los consumidores chinos, pues en taquilla se observan ventas por US$ 13.8 millones, esto para la segunda semana, cantidad que supera los US$ 5.5 millones del estreno navideño. La película no ha tardado en superar a Mujer Maravilla 1984 - 90%, cinta que también se encuentra en la cartelera china justo ahora. Está claro que el encanto de Soul es universal y nadie ha permanecido indiferente a su mensaje; si mantiene sus números constantes, incluso podría superar a Los Increíbles 2 - 90%, pues las estimaciones señalan que la cinta recaudará hasta US$ 54 millones... por supuesto que superar a Coco - 97% y sus US$ 189 millones logrados en China es una meta casi imposible, tendrá que conformarse con el segundo lugar.

Te invitamos a leer: Soul | Top de críticas, reseñas y calificaciones

Soul tiene como personaje principal a Joe, quien es interpretado por Jamie Foxx, además, cuenta con el talento de Phylicia Rashad como madre del protagonista; también está presente Questlove como un baterista de jazz llamado Curley, y Tina Fey, quien presta su voz a un alma que lleva por nombre 22. Jon Batiste, el encargado de componer música de jazz original para la película, ha colaborado con estrellas de la industria como Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz y Ed Sheeran . Por otro lado, Trent Reznor y Atticus Ross también dieron forma a varias piezas de la banda sonora, ambos son conocidos por haber ganado el Óscar gracias a sus composiciones para Red Social - 96%.

Pixar es uno de los estudios de animación más queridos de Hollywood, todo gracias a sus décadas de trabajo entregando algunas de las cintas más memorables de la industria. Películas como Toy Story - 100%, Monsters, Inc. - 96%, Los Increíbles - 97% o Buscando a Dory - 94%, se han quedado en la mente de los espectadores por contar un puñado de aventuras entrañables para toda la familia. Disney se ha esforzado por llevar estos títulos a cada rincón de la Tierra y vaya que se ha ganado la mejor reputación en la industria animada. Ahora Soul se une a la amplia lista de producciones memorables que quedarán en la mente y el corazón de los fans.

Soul se encuentra disponible en Latinoamérica a través de Disney Plus. La plataforma ha tenido una recepción muy positiva entre los fans de la cultura pop, quienes quieren estar muy al pendiente del material compartido por la empresa a través del portal, siendo The Mandalorian - 91% el título más exitoso. La empresa del ratón puede sentirse tranquila de que los productos depositados en el catálogo se convertirán en una de sus mayores fuerzas. Adiós a la televisión como se conocía y larga vida al streaming.

También puede interesarte: Critican Soul por hacer de la Madre Teresa una mentora de almas