Jodie Whittaker abandonaría Doctor Who después de la siguiente temporada

La serie de Doctor Who - 97% se ha transmitido a través de la señal de BBC durante mucho años, siendo uno de los programas más queridos del Reino Unido por su temática de fantasía y ciencia ficción. A largo de su historia, el protagonista ha sido interpretado por múltiples actores, siendo la más reciente Jodie Whittaker, actriz inglesa que desde 2017 encarna al Decimotercer Doctor. Pero tal vez la próxima temporada sea la última para ella. Nueva información de Daily Mirror señala que Jodie estaría a punto de decir adiós al personaje; tal parece que las siguientes aventuras del famoso Señor del Tiempo será vividas por un nuevo actor.

Cuando Jodie Whittaker fue anunciada como la más reciente encarnación del Doctor Who, muchos fans reaccionaron de forma adversa por motivos que ya podemos imaginar. Durante todas las temporadas de la serie, el protagonista había sido interpretado por un actor masculino, por lo que no todos estuvieron dispuestos a aceptar el cambio importante sugerido en la nueva aventura. Pero Jodie no tardó en demostrar estar a la altura de las circunstancias, probando que su desempeño como Doctor Who es tan excelente como pudimos soñar. Pero nada dura para siempre, y Whittaker podría despedirse de la serie con la siguiente temporada.

De acuerdo con la información de Daily Mirror, la salida de Whittaker de Doctor Who es un secreto bien sabido entre el staff de la serie pero que no ha sido confirmado a la prensa. Variety se tomó el tiempo para entrar en contacto con un vocero de la BBC para responder la gran pregunta, sin embargo, la respuesta de la cadena fue: "No comentaremos sobre ninguna especulación sobre el futuro de Jodie en la serie." A pesar de la negativa de BBC, los rumores sobre la despedida de la actriz toman cada vez más fuerza y los fans se están preparando para recibir la noticia de manera oficial. ¿Cuánto tiempo se tomarán para revelarlo? Variety también quiso ponerse en contacto con la propia Jodie pero ni siquiera pudo obtener alguna negativa de su parte, la actriz prefirió mantenerse apartada del tema.

Durante tres temporadas Whittaker se ha desempeñado con soberbia como Doctor Who. La décima tercera comenzó su rodaje en noviembre de 2020 y la BBC se siente muy entusiasmada por el futuro; a pesar de la pandemia, la siguiente aventura del Señor del Tiempo ha encontrado espacio para seguir con sus grabaciones en el Reino Unido y muy pronto llegará hasta las pantallas de los fans. Hace algunos días, la BBC anunció la llegada de John Bishop al reparto, una gran celebridad de Inglaterra que ha destacado en la comedia, el futbol y la televisión. La propia cadena emitió un comunicado recientemente sobre su contratación:

Estamos más que emocionados de que John Bishop se una a Doctor Who. Junto a Jodie Whittaker y Mandip Gill, John es una maravillosa adición al programa y no tenemos ninguna duda de que la temporada 13 será otra emocionante serie de aventuras para el Doctor.

Si la BBC llega a confirmar de manera definitiva la salida de Jodie Whittaker, ¿quién será el encargado de interpretar al nuevo Doctor Who? Por supuesto que los fans ya tienen a sus favoritos pero sola la cadena puede tomar la decisión final. En días pasado se especuló que el nuevo Señor del Tiempo ahora será LGBT, detalle que abrió una amplia conversación en redes sociales; recordemos que la diversidad y la representación son temas muy actuales que la televisión y el cine promueven de manera contundente, por lo que el futuro podría sorprendernos con otro Doctor muy diferente que rompe con todas las convenciones de décadas anteriores... sin lugar a dudas, será algo emocionante de observar.

Por el momento no hay fecha de estreno definitiva para la siguiente temporada de Doctor Who con Jodie Whittaker.

