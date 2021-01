Fans de Johnny Depp sabotean calificación del público de The Stand por Amber Heard

La guerra entre Johnny Depp y Amber Heard está lejos de terminar, pero en medio de cualquier controversia se encuentran los fans del actor en una cruzada contra ella luego de salir victoriosa de la demanda que involucró a The Sun. La debacle empezó luego de que un artículo publicado por dicho medio se refirió a Depp como un “golpeador de esposas”, llevándolo a acusar de difamación al medio. Desde allí, The Sun se puso del lado de Heard puesto que siempre se ha caracterizado por ponerse del lado de las víctimas de violencia doméstica.



El juicio fue una de las cosas más comentadas del año pasado y se encontró que más de una decena de incidentes entre la pareja fueron reales, según lo que señaló en su momento la BBC. Mientras que Amber Heard salió airosa y continúa trabajando con normalidad en proyectos como Zack Snyder's Justice League y la adaptación de la novela de Stephen King llamada The Stand - 80%. No se puede decir lo mismo de Johnny Depp, quien luego de perder el juicio vio cómo su carrera se desmoronaba. De hecho, un artículo de The Hollywood Reporter menciona que un ejecutivo de un estudio cinematográfico lo describe como “radioactivo”.



Que Warner Bros. siguiera trabajando con él luego del estallido que representó la demanda levantó muchas cejas, pero al poco tiempo de su derrota el propio actor dio a conocer que el estudio le pidió la renuncia de su papel en las precuelas de Harry Potter, dejando a sus fans su actuación en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48% antes de este fuera reemplazado por Mads Mikkelsen, quien llegará a una franquicia tambaleante que no ha convencido del todo a los fans y ahora tendrá que enfrentarse al desdén de los seguidores de Depp.





Por un lado, no se puede dejar de admirar la lealtad y la dedicación de los fanáticos de Johnny Depp, que han respaldado constantemente al actor durante los últimos años turbulentos de su carrera que lo han visto caer de dos grandes franquicias de gran éxito (ya podemos incluir la de Piratas del Caribe) y enfrentarse una serie interminable de batallas legales, con muchos expertos y analistas diciendo que la posición de este hombre en la industria ha sufrido un daño irreparable.



Los fans no descansarán hasta ver que la justicia de ponga del lado de Johnny Depp y continúan haciendo lo posible para defenderlo. Recientemente un gran grupo de fans se puso de acuerdo a través de Twitter para hacer una maratón de sus películas y tuitear sobre ellas en algo que denominaron “Deppcember”, pero lo curioso fue que dicho evento tuvo lugar el mismo día del estreno de The Stand - 80%, la adaptación de Stephen King que protagoniza Amber Heard, en una forma de hacer que la producción pase desapercibida.





Sin embargo, en esta ocasión lo volvieron a hacer pero de otra forma: los fans del actor están dando una mala calificación a The Stand solo por el hecho de estar en contra de Heard. En sitios como Rotten Tomatoes y Metacritic se encuentran calificaciones negativas que mencionan directamente que sus puntuaciones son por culpa de ella, a quien también señalan como “una actriz incompetente”.



En Rotten Tomatoes, The Stand tiene una calificación de la crítica del 54 por ciento, pero la audiencia le otorgó una del 32 por ciento, con 196 usuarios dando su opinión sobre la producción. En cambio, en Metacritic tiene una calificación de 56/100 que se obtuvo de 23 críticas, pero los usuarios le han dado un 2/10, dejando varios comentarios en contra de la actriz de Aquaman - 73%. Algunos usuarios también se dieron cuenta que hay trolls involucrados y lo dijeron en sus comentarios. Estos también llegaron al perfil de la producción en el sitio web de Tomatazos.

¡Es genial hasta ahora! Es familiar, pero lo suficientemente diferente como para ser propio. Sé que los trolls buscan a Amber Heard, pero, francamente, no me importa. Amo a Stephen King, como si no fuera a ver todos los episodios.

"No te creerán porque eres un hombre". Ella NO es una víctima.

Justicia para Johnny Depp. ¡Amber Heard no debió estar en esto! Boicot

Amber Heard es la razón detrás de esta reseña negativa. No tengo nada más para decir. No entiendo por qué sigue actuando.

