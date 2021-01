Capitana Marvel se vuelve tendencia porque los fans expresan su amor por Brie Larson

2019 dio la bienvenida a la primera película de Marvel Studios protagonizada por una mujer, nos referimos a Capitana Marvel - 60%, cinta que contó con la talentosa Brie Larson en el papel principal. A pesar de las muchas campañas en contra de la cinta, ésta fue un enorme éxito de taquilla y ya está confirmado que veremos una secuela.

Así como hubo campañas de fans en contra de Capitana Marvel antes de su estreno, ahora parece que se pusieron de acuerdo para expresar su amor en redes sociales. Por alguna razón inexplicable, Brie Larson y Capitana Marvel se volvieron tendencia en Twitter, el sitio se llenó de publicaciones recordando lo genial que es el personaje y lo mucho que lo quieren.

Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel la Capitana Marvel es actualmente uno de los seres más poderosos; Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment, dijo hace años que sería la superheroína más fuerte de la franquicia, aunque en declaraciones más recientes se ha referido a Scarlet Witch con esos términos.

Además de su película en solitario, Capitana Marvel apareció en Avengers: Endgame - 95%, al principio como parte de la misión de Los Vengadores para encontrar a Thanos, y durante la batalla final cuando más se le necesitaba, tuvo una llegada épica en la que destruyó la gigantesca nave de Thanos, Sanctuary II.

No tendremos que esperar a la secuela de Capitana Marvel para ver nuevamente a la superheroína, ya que se dice que aparecerá en la serie Miss Marvel, donde la protagonista es fanática de la Capitana e incluso de disfraza de ella.

Además de interpretar a la superheroína, Larson abrió un canal de YouTube hace meses y tuvo un gran éxito, actualmente continúa compartiendo videos donde habla de sus experiencias en el mundo del cine y aconseja a los fans en temas que son de su conocimiento. A continuación les dejamos los tuits que volvieron tendencia a Capitana Marvel:

La Capitana Marvel está en tendencia como debe de ser.

captain marvel is trending as it should be pic.twitter.com/csklUIm6cO — tas | sambucky era (@rogersromanova) December 27, 2020

Post de apreciación de Brie Larson (Capitana Marvel). Eso es, ese es el tweet.

Brie Larson aka Captain Marvel Appreciation Post

That's it That's the Tweet

😍😍😍💫💫💫🌟🌟🌟#CaptainMarvel #CarolDanvers #BrieLarson pic.twitter.com/o77iY1DAlh — Anthony Zane Strader(Black Lives Matters (@StraderZane) December 27, 2020

Capitana Marvel es tendencia, así que simplemente me gustaría recordarles a todos sobre ellas.

captain marvel is trending so i would simply like to remind everyone that They pic.twitter.com/W7swkAWyhn — brooke (@sauerbrunnn) December 27, 2020

Como Brie Larson y Capitana Marvel son tendencia ...

Anyway since Brie Larson and Captain Marvel is trending... pic.twitter.com/xpc99Fu3el — Linnéa || Comms Closed (@PapurrCat) December 27, 2020

Es hora de que tengamos la conversación de que los hombres solo odian a la Capitana Marvel porque es una mujer poderosa y Brie dijo que no la estaba interpretando para agradar a los hombres. y ni siquiera intentes decir ‘¡es por su actitud! ella es arrogante’ porque esas son las mismas razones por las que amas a Tony.

it’s time we have the conversation that men only hate Captain Marvel because she’s a powerful woman and Brie said she wasn’t playing her for men to like her. and don’t even try to say “it’s because of her attitude! she’s cocky” because those are the same reasons you love Tony. pic.twitter.com/xYR6CHJ9Cq — 🏹 (@haileesbishop) December 26, 2020

SU SONRISA, Capitana Marvel.

Capitana Marvel y Brie Larson son tendencia, así que quiero aprovechar este momento para recordarles a todos que tanto el personaje como la actriz han sido un gran modelo a seguir no solo para los niños pequeños sino para la gente en general. Su mensaje positivo ha dado el ejemplo correcto para que muchos intenten ser mejores.

Captain Marvel & Brie Larson are trending, so I wanna take this moment to remind y’all that both the character and the actress have been a great role model not only to little kids but people in general. Their positive message has given the right example for many to try be better pic.twitter.com/KNj9exNlbH — ︽✵︽ Strongest Avenger ︽✵︽ (@Twinkle_Fists) December 27, 2020

Aquí hay una foto de Gal y Brie para recordarles que la Mujer Maravilla y la Capitana Marvel son buenas las dos y solo porque prefieres una, no tienes que ser negativo con la otra.

here's a pic of Gal and Brie to remind yall wonder woman and captain marvel are both good and just because you prefer one you don't have to be negative towards the other pic.twitter.com/IxrxT50PEW — Lilly Wilson (@rainbowlapisart) December 27, 2020

