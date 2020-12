Zack Snyder's Justice League revela impresionante vistazo a la batalla entre Wonder Woman y Steppenwolf

¡Atención fans de Zack Snyder! No podíamos terminar el año sin que el director nos sorprendiera con un refrescante vistazo de la épica batalla entre Wonder Woman (Gal Gadot) y Steppenwolf (Ciarán Hinds) que podremos disfrutar en Zack Snyder's Justice League. Continúa leyendo para no perderte un solo detalle de este esperado proyecto.

Recientemente se confirmó que el corte de Zack Snyder de Justice League llegará a HBO Max en marzo del 2021. El hecho de que el filme vea la luz después de años de especulaciones, es resultado de una campaña incesante de los fans y del director, quienes persistieron hasta lograr que la desastrosa Liga de la Justicia - 41% de Joss Whedon tuviera la oportunidad de redimirse en manos del director que encabezó el ambicioso proyecto de DC Films desde un principio.

Las buenas nuevas no se terminan, y a punto de darle una patada en el trasero al 2020, debemos reconocer que el Snyder Cut se encargó de endulzar un año que fue esencialmente amargo. Los fans ya obtuvieron varios teasers y dos tráilers oficiales de la cinta de Zack Snyder, pero por primera vez podemos ver con mayor claridad cómo lucirá nuestra adorada Diana Prince mientras se enfrenta al implacable supervillano Sttepenwolf. Puedes ver este adelanto a continuación (vía ComicBook):

Una foto exclusiva de Wonder Woman y Steppenwolf de Zack Snyder’s JusticeLeague como se prometió. ¡Hagamos que #RestoreTheSnyderVerse sea tendencia en todo el mundo hoy para mostrar su apoyo a Zack Snyder y SnyderVerse como canon de DCEU! #ReleaseTheSnyderCut #TheSnyderCut.

An exclusive photo of #WonderWoman and #Steppenwolf from #ZackSnydersJusticeLeague as promised.

Let's make #RestoreTheSnyderVerse trending worldwide today to show your support for @ZackSnyder and SnyderVerse as the canon of DCEU!#ReleaseTheSnyderCut #TheSnyderCut pic.twitter.com/8FNLKB5nFn — Fiona Zheng is Real #ReleaseTheSnyderPunch (@fukujang0627) December 31, 2020

Como era de esperarse, casi inmediatamente los fans reaccionaron entusiasmados por lo que viene en camino con Zack Snyder’s Cut, cinta que presumiblemente cerrará una etapa muy nostálgica de la famosa franquicia de DC Films:

Esto. La gran pantalla merece guerreros que puedan defenderse contra el mal poderoso y Zack Snyder, el virtuoso, es el único hombre que puede entregar los bienes cuando se trata de historias apasionantes y acción impresionante (además, no es alérgico a espadas y escudos). #RestoreTheSnyderVerse.

This. The big screen deserves warriors who can hold their own against powerful evil and @ZackSnyder ,the virtuoso is only man who can deliver the goods when it comes to gripping stories and breathtaking action (also he isn't allergic to swords and shields).#RestoreTheSnyderVerse https://t.co/QfDuxMWcAa — Ch M Zerak Gul (@ChZerak) December 31, 2020

Sólo esta foto se ve mejor que cada fotograma del corte teatral de Justice League. Es casi como una pintura.

This single photo looks better than every single frame of the theatrical cut of Justice League

It’s almost like a painting https://t.co/REEVciWkY2 — Zayyan Farooqi (@ZayyanFarooqi) December 31, 2020

¡¡¡DIOS MIO!!! ¡¡¡Esto es absolutamente espectacular y épico!!! ¡¡¡Gracias por mostrarnos esta imagen!!! ¡¡¡Estoy convencido de que esta película será épica desde el primer minuto de la primera hora hasta el último minuto de las cuatro horas!!!

OMG !!! This is absolutely spectacular and epic !!! Thanks for showing us this image !!! I am convinced that this movie will be epic from the first minute of the first hour to the last minute of the fourth hour !!! #RestoreTheSnyderVerse https://t.co/aB90y1DfAD — Son of Krypton #ReleaseTheAyerCut (@Cristianking995) December 31, 2020

Dios mío la cinematografía es tan poderosa.

Omg the cinematography is so powerful ❤️❤️❤️❤️😭#RestoreTheSnyderVerse https://t.co/1IG3bbGi6b — Abdelrahaman Raslan (@raslanabdel) December 31, 2020

Este breve pero poderoso vistazo al Snyder Cut, fue suficiente para que las redes sociales se vieran sacudidas por la ola de fans que exigen a Warner Bros. y DC Films que no deje de lado el DCEU que el adorado director se encargó de construir. Tal como mencionamos previamente, el estudio ha sido bastante claro con su visión del futuro para la gran franquicia de superhéroes, y todo parece indicar que Zack Snyder no está dentro de los planes.

Si bien el impulso de los fans ya logró que la versión de Justice League de Zack Snyder se vuelva una realidad, la luz verde de Warner Bros. luce más como un intento de redención con el fandom que hasta ahora sigue bastante escéptico con el rumbo que la franquicia planea tomar con producciones como The Batman . Lo que ya es un hecho, es que este universo cinematográfico está por expandirse como nunca hubiéramos imaginado, así que habrá que seguir muy de cerca los próximos anuncios de DC Films.

