Memo Aponte es acusado de racista por su ultimo video de Soul

Memo Aponte ha tenido una relación importante con la industria cinematográfica desde temprana edad. Aunque hoy su popularidad ha crecido por su presencia en redes y su canal de YouTube dedicado en gran parte a Disney, el influencer cuenta con una carrera como actor de doblaje, prestando su voz en películas como Buscando a Nemo - 99%, Toy Story 3 - 99%, e incluso la serie animada Phineas y Ferb.

Sigue leyendo: Critican Soul por hacer de la Madre Teresa una mentora de almas

En ocasiones también ha ofrecido talleres de doblaje a los jóvenes interesados en unirse a esta profesión. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues al estar tan expuesto a la opinión pública ha sido señalado más de una vez, quizá por hacer cosas sin pensar en las consecuencias. Esta vez el error que cometió fue hacer un “BlackFace”, término que se refiere al maquillaje utilizado por una persona blanca para representar a un personaje de raza negra, misma actividad que ha sido considerada racista desde ya hace varios años cuando trataba de ocultarse la esclavitud pretendiendo que tenían una vida perfecta y feliz.

La razón por la que el actor realizó esto, fue con motivo de la película estrenada recientemente por Disney Plus: Soul - 97%. Su objetivo era subir un video en el que él y sus amigos pasarían todo un día disfrazados como los personajes de la película como lo ha hecho con otras cintas; dicho video no duró mucho tiempo publicado, pues de inmediato comenzó a recibir fuertes críticas en los comentarios del mismo así como en su cuenta de Twitter y Facebook.

Continúa con: El director de Soul revela los huecos narrativos en la trama de algunas de sus películas

A pesar de haber eliminado su publicación en YouTube, la polémica sigue creciendo. De acuerdo a algunos medios como La Razón, antes de borrar el video Aponte escribió en los mismos comentarios que si molestaba el color de piel de su amigo, quien estaba disfrazado del protagonista de la película Joe Gardner, entonces los racistas eran quienes hacían esos comentarios. Tras las continuas acusaciones el actor lanzó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter ofreciendo una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos.

Quiero pedirles una disculpa por el cosplay de mi último video. Estuvo mal y mi intención nunca fue ofender a nadie y mucho menos burlarme. Aprendimos algo nuevo y es de sabios corregir los errores. De parte mía y de mi equipo de trabajo sinceras disculpas. No volverá a suceder.

Quiero pedirles una disculpa por el cosplay de mi último video. Estuvo mal y mi intención nunca fue ofender a nadie y mucho menos burlarme. Aprendimos algo nuevo y es de sabios corregir los errores. De parte mía y de mi equipo de trabajo sinceras disculpas. No volverá a suceder. — Memo Aponte (@nemoaponte) December 30, 2020

Hasta el momento y después de varias horas los comentarios negativos hacia Memo Aponte no han parado.

O sea, ya sabía que Memo Aponte era un pendejo pero no creí que fuera pendejo nivel "en pleno 2020 casi 2021 voy a hacer un video donde pongo a un cabrón en blackface Y lo voy a filmar, editar y subir y solo lo voy a tumbar una vez que me digan que eso es mala idea" pic.twitter.com/MDQU5RDaui — Red Solo (@TheRed_Solo) December 30, 2020

No te pierdas: Críticos de The New York Times eligen las mejores películas de 2020

Es importante notar que, en pleno 2020, hay personas que hacen algo por simple entretenimiento sin analizar antes la situación; aunque es probable que las intenciones no sean malas en el caso del disfraz, este es un acto que generó importantes movimientos sociales y que se buscó reconocerlo como una actitud racista ante la ley al menos en Estados Unidos. Aun hay personas que defienden a Memo Aponte por tratarse sólo de un disfraz, su único error fue no ver más allá.

Esta no es la primera vez que el youtuber es señalado, pues hace un tiempo también hubo varias denuncias en su contra por supuesto acoso sexual a menores de edad.

También puede interesarte: Soul | Top de críticas, reseñas y calificaciones