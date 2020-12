Eternals: Nuevo set de Lego revela un celestial y a los deviants

El Universo Cinematográfico de Marvel toma inspiración del enorme universo de cómics de Marvel que lleva décadas existiendo; en las películas como Guardianes de la Galaxia - 91% y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82% tuvimos la oportunidad de ver algunas referencias a los cómics que apuntaban a algo muy grande, eso es exactamente lo que veremos en Eternals, la nueva cinta que está en desarrollo y que se estrenará en noviembre de 2021.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Aunque la franquicia ha mostrado villanos realmente poderosos y aterradores como Hela, Surtur, Thanos y Dormammu, todavía no hemos visto en acción a los poderosos Celestiales, con la excepción de Ego, el Planeta Viviente, que fungió como villano de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. En Eternals estos seres gigantescos de enorme poder, son los responsables de la creación de los protagonistas y de sus enemigos más acérrimos, los Deviants.

Hace unos meses una imagen publicada en Instagram por el actor Dong-seok Ma, encargado de interpretar a Gilgamesh, mostraba un póster en el fondo que parecía adelantar el regreso de Eson el Buscador, el Celestial que apareció en video en la tienda del Coleccionista en Guardianes de la Galaxia. La razón para pensar que se trataba del mismo personaje era que tiene seis ojos redondos en la cabeza, pero una nueva filtración de LEGO revela que no es así, se trata de otro Celestial.

Arishem, el Juez, ya había sido mencionado en una lista de figuras Funko, junto a Kro, líder de los Deviants. Ahora lo podemos ver en la imagen de la caja donde se describe a la figura de 30 cm de altura con luz incluída. Su color rojo lo delata, pero no es necesario especular pues la misma caja dice “en la sombra de Arishem”.

También lee: Directora de Eternals sugiere que la película será tan grande como Avengers: Endgame

Arishem es el responsable de juzgar civilizaciones y planetas enteros y decidir si éstos merecen continuar existiendo; también se dice que casi extingue a la raza humana en una ocasión. Su papel en Eternals cada vez parece más obvio, será uno de los villanos principales, sino es que el mayor villano, aunque la descripción de la caja sugiere una posible alianza con los protagonistas.

La filtración de sets de Lego incluye otras sorpresas como los Deviants y la nave de los Eternals, que los fanáticos de los cómics podrán reconocer. Véanlos a continuación:

Better look at the Eternals legos. pic.twitter.com/rgY1HFks8t