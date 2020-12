Ejecutivo de Lucasfilm se burla de fan por llorar con el regreso de Luke en The Mandalorian

Hace unas semanas los fans de Star Wars celebraban con emoción el anuncio de 10 proyectos televisivos y cinematográficos anunciados durante el Día de los Inversionistas de Disney; una semana más tarde volvieron a celebrar con el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%, donde apareció Luke Skywalker. Esto parecía ser un triunfo absoluto para Lucasfilm y Disney, pues desde el estreno de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% el fandom se mostró dividido sobre las producciones de la franquicia. The Mandalorian lo cambió todo.

Un fanático de Star Wars que también es un YouTuber, hizo una transmisión en vivo con su reacción al capítulo final de la segunda temporada de la serie; 30,000 de sus seguidores pudieron verlo llorar cuando apareció Luke Skywalker, desde el momento en que vio la X-Wing no pudo ocultar su emoción, pero cuando se mostró la figura con túnica negra y su sable láser verde, no había dudas sobre de quién se trataba.

El YouTuber, identificado como Star Wars Theory / Toos, agradeció a Lucasfilm con lágrimas en los ojos y dijo que era lo que su niño de 6 años interior estaba esperando. Toos fue uno de los muchos fanáticos de Star Wars que estuvieron enojados desde el estreno de Star Wars: Los Últimos Jedi, pero The Mandalorian los reconcilió con la compañía y con la franquicia.

Esta emoción no duró mucho, pues un ejecutivo de Lucasfilm desató un enfrentamiento como no se había visto desde que el episodio VIII se estrenó en 2017. Pablo Hidalgo, escritor de diversos materiales de Star Wars como manuales, cómics y contenido de Internet, tuvo una respuesta bastante polémica hacia la reacción de Toos, y no pasó desapercibida para este último.

Hidalgo tuiteó “las emociones no son para compartirse” (emotions are not for sharing), lo cual fue interpretado por el YouTuber como una burla a sus emociones al ver el último episodio de The Mandalorian. El ejecutivo de Lucasfilm eliminó el tuit y lo colocó como portada de su cuenta de Twitter, dando a entender que se reía incluso con más fuerza de Toos, y éste tuiteó:

Pablo interviene para burlarse. Elimina el tuit. Luego pone uno de esos como cabecera. ¿Cómo es esto aceptable de alguien tan alto en Lucasfilm? ¿Le estás diciendo a la gente que no está bien tener emociones sobre el trabajo que produce tu empresa y te burlas de ellos por llorar? No está bien.

Pablo chimes in to make fun. Deletes the tweet. Then puts one of them as his header. How is this acceptable from someone so high up at Lucasfilm? You're telling people it's not ok to have emotions about the work your company produces, and you make fun of them for crying? Not ok. pic.twitter.com/aIfU2SigIy — Star Wars Theory (@SWTheory66) December 28, 2020

En un video donde Toos reaccionó al tuit de Hidalgo, contó que Luke Skywalker significó mucho para él y lo ayudó cuando tuvo cáncer, lo cual acentuaba la ofensa tan grande de que una persona que trabaja en Lucasfilm se burle de los fans de Star Wars. Hidalgo no perdió el tiempo y escribió esta aclaración:

Quiero aclarar que mi publicación de que ‘las emociones no son para compartirse’ fue una auto-burla sarcástica y ciertamente no tenía la intención de lastimar a nadie y lamento profundamente que así fuera. Como fan de toda la vida, agradezco a los fanáticos que expresen cómo se sienten, ¡de eso se trata ser fan! No podemos estar todos juntos en cines o convenciones en este momento, ¡así que exprésense en línea! (De hecho, aquellos de nosotros que no somos propensos a tales exhibiciones viviremos tranquilamente de manera indirecta a través de su energía).

We can't all be together in movie theaters or at conventions right now, so express yourself online!



(In fact, those of us not prone to such displays will quietly live vicariously through your energy.) — Pablo Hidalgo (@pablohidalgo) December 28, 2020

El daño ya estaba hecho. Los fans se enfrentaron en Twitter como no lo habían hecho desde que Los Últimos Jedi llegó a los cines. Variety trató de ponerse en contacto con Lucasfilm pero no respondieron. Tal vez fue un malentendido, o tal vez no, pero Disney debería esforzarse por no seguir provocando a los fans ahora que han encontrado la mina de oro perfecta con The Mandalorian.

