Quentin Tarantino quiere restaurar My Best Friend's Birthday, la que hubiera sido su primera película

Quentin Tarantino es uno de los cineastas más populares desde la década de 1990 hasta hoy, habrá quienes admiren su trabajo y otros que no lo consideren tan bueno, pero lo que es cierto es que ha conseguido un estilo fácil de identificar a través de su particular comedia combinada con violencia. Oficialmente la película con la que debutó como cineasta fue Perros De Reserva - 90%, cinta que actualmente es un clásico que no puede faltar en la colección de algunos cinéfilos. La película se volvió en una de las más importantes de su carrera seguida por Tiempos Violentos - 94%, sin embargo, se ha hablado de la existencia de otra cinta con la que pretendía debutar en los 80.

Sigue leyendo: Quentin Tarantino escribirá novela de Había una vez en… Hollywood

Cuando Tarantino era empleado de un videoclub comenzó a interesarse en crear historias teniendo como escuela las mismas películas que miraba y después recomendaba a los clientes. Fue en 1984 cuando decidió comenzar un proyecto junto a su compañero de trabajo Craig Hamann, quien en un futuro dirigiría Boogie Boy. Este nuevo proyecto se llamaría My Best Friend's Birthday y sería su debut en la industria cinematográfica, el lugar al que tanto anhelaban llegar.

La película la filmaron por partes a lo largo de tres años con un presupuesto de apenas USD$5,000. Se trató de una comedia en la que un hombre llamado Clarence, interpretado por el mismo Tarantino, pretendía sorprender a su mejor amigo Mickey en su cumpleaños. Finalmente, todo saldría mal, tanto en la trama como en la vida real, pues después de todo el trabajo la película se dañó.

Continúa con: Los mejores dúos de directores y actores en el cine

Un tiempo surgió un rumor, casi como una leyenda, en la que la cinta se había perdido tras un incendio en el laboratorio donde la estaban editando. En 2019 se publicó el libro My Best Friend's Birthday: The Making of a Quentin Tarantino Film escrito por Andrew Rausch, texto basado en entrevistas con el director de Los 8 Más Odiados - 75%. En esta publicación, Tarantino habla sobre la historia que se generó en torno a su película. Comentó que nunca hubo un incendio, pero había decidido no deshacer aquella teoría porque sonaba más interesante que lo que en realidad sucedió. Además, parecía una referencia a Bastardos Sin Gloria - 88%.

Lo que en realidad pasó fue que su película con una duración de 80 minutos quedó incompleta luego de haber destruido por accidente dos rollos. Aunque editó el material que tenía, un total de 36 minutos, prefirió no volver a filmar lo que faltaba y hacer otras cosas. Esto podría generar hoy algunas dudas: ¿hubiera sido diferente la carrera de Tarantino si hubiera estrenado esa película, o todo sería exactamente igual?

El cineasta ha asegurado que le gustaría filmar algunas escenas para poder terminar su película, aunque no le interesa estrenarla, sería solo para él. Aun así, puedes disfrutar aquí de 36 minutos de la película.

No dejes pasar: Las películas de horror favoritas de Quentin Tarantino