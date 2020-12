Darksaber de The Mandalorian es el juguete más peligroso del año

Siempre hay gran demanda por los coleccionables de Star Wars y teniendo en cuenta que nuevas películas y series de la franquicia salen con frecuencia, siempre existirá algún nuevo artículo que los fans sueñan con ser los primeros en obtener. Aunque no tenemos una nueva aventura en la pantalla grande desde hace un año, siendo la última en estrenarse Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, este 2020 nos dio la acostumbrada cantidad de figuras de acción y otros artículos del universo de Star Wars, pero también la segunda tanda de episodios de The Mandalorian - 91% en Disney Plus y, como era de esperarse, lo hizo con bastante mercadería bajo el brazo.



Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí



La producción que cuenta con Jon Favreau como showrunner es todo un éxito en la plataforma y ayudó a la compañía a superar con creces su proyección en el número de suscriptores en su primer año de existencia, y todo gracias a lo mucho que ha gustado la historia que protagoniza Pedro Pascal en el papel del mandaloriano Din Djarin, además de la introducción de otros personajes como Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Grogu (mejor conocido como Baby Yoda) y el regreso de Boba Fett (Temuera Morrison). Parte del atractivo de la producción es también el hecho de que cuenta con Giancarlo Esposito interpretando al nuevo villano de la franquicia, de nombre Moff Gideon, quien además posee el darksaber, un elemento que ha estado en Star Wars desde hace algún tiempo y los fans reconocen de inmediato.



El sable oscuro nos remonta al Universo Expandido, donde fue creado por Tarre Vizsla el primer mandaloriano en ser admitido en la Orden Jedi. Este fue robado por otros miembros de la Casa Vizsla luego de su fallecimiento cuando entraron en conflicto con los Jedi, y desde allí pasó de generación en generación. Pudo ser visto en la serie Star Wars: The Clone Wars y más recientemente en The Mandalorian y, como cualquier otra cosa que introduce la franquicia, se convirtió en uno de los tantos objetos coleccionables que los fans pueden adquirir.





Sin embargo, así como la producción de Disney Plus ocupa titulares por su final de temporada, ahora lo está haciendo porque el el Darksaber fue nombrado como el juguete más peligroso de 2020. En esta ocasión no se trata de algo positivo, y más bien se advierte que hay que tener mucho cuidado con él puesto que la asociación W.A.T.C.H. (World Against Toys Causing Harm), que se encarga de analizar qué tan seguros son los juguetes, lo ha declarado como el juguete más peligroso del año de acuerdo con la información compartida por The Hashtag Show.



Te recomendamos: The Mandalorian: cómo la serie de Disney respeta al Luke Skywalker de la trilogía original y al de The Last Jedi



El juguete en cuestión es el Darksaber electrónico de Hasbro que se vende en las jugueterías por US$30. A simple vista es irónico que una espada de plástico aparezca en el primer lugar de esta lista, pero tal vez les preocupa que los más pequeños de la caza se conviertan en el siguiente Moff Gideon y lo usen para golpear a otras personas en la cabeza.

El juguete de Hasbro





De hecho, eso es lo que exactamente dice W.A.T.C.H.:

Otro juguete, el Star Wars Mandalorian Darksaber, anima a los niños a "agitarlo para la batalla" y está hecho de plástico rígido, con el potencial de causar lesiones faciales y otras lesiones por impacto. Las advertencias e instrucciones son necesarias e importantes, pero esto no significa que los fabricantes puedan eximirse de responsabilidad simplemente agregando una etiqueta a un juguete. El marketing y el diseño de un juguete pueden fomentar usos contradictorios. Algunos de estos juguetes se comercializan sin las precauciones o el equipo de protección adecuados.

En un lado totalmente opuesto de la historia están los juguetes de Grogu (Baby Yoda), que se ha convertido en uno de los más vendidos de 2020. No es una sorpresa que haya demasiada mercadería de este personaje, incluyendo los dulces que comió en uno de los episodios de la segunda temporada. Sin embargo, el peluche de Mattel que se vende en Amazon por US$24,99 fue declarado como el que más se vendió en el sitio según el reporte de Variety.

Continúa leyendo: The Mandalorian: Robert Rodríguez planeó una de las mejores escenas con figuras de acción y disfraces