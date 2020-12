Kevin Spacey regresa con video navideño y un mensaje de esperanza

Ha sido un año complicado para todos, de alguna manera se ha modificado el estilo de vida que antes llevábamos y durante meses nos acostumbramos a ciertas noticias que una y otra vez fueron capaces de influir en el comportamiento del colectivo. Kevin Spacey está consciente de que ha sido duro para la gente, es por eso que vuelve con un nuevo video navideño con un mensaje de esperanza.

Aunque en años anteriores Kevin Spacey se ha mantenido en la controversia por sus acciones escandalosas vinculadas a las acusaciones de abuso, ha sido capaz de mantenerse activo y con una base de fans que creen en él y su inocencia. No tiene demasiadas apariciones públicas pero no falla con sus videos navideños cada 24 de diciembre.

Durante un tiempo Spacey fue la más grande estrella de Netflix al protagonizar House of Cards - 71%, pero cuando el pasado lo alcanzó y se hicieron públicas las acusaciones, cayó en un agujero del que no pudo salir, al menos su carrera. Pero aunque no se encuentra en una buena posición, eso no es impedimento para enviar al gunas palabras de aliento al público. Puedes mirar el video "1-800 XMAS" a continuación y más abajo un fragmento traducido.

Si estás parado en un lugar en el que ya no puedes permanecer de pie, si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad, si tu espalda está contra el pared, o si sientes que no hay camino para ti, sea cual sea tu situación, te prometo que hay un camino. En este momento, durante estas fiestas y más allá, incluso si no lo sientes, hay personas que comprenden y pueden ayudar, porque no estás solo.

El video publicado en su cuenta de YouTube tiene más likes que dislikes y en los comentarios podemos encontrar numerosos comentarios de agradecimiento. Está claro que el actor todavía tiene seguidores dispuestos a escucharlo cada Navidad con un nuevo video que ya se ha convertido en tradición.

¿Kevin Spacey volverá a tener la carrera de antes y permanecerá lejos de los reflectores de Hollywood? No lo hemos visto en proyectos desde sus problemas legales y tal parece que ningún estudio quiere estar involucrado con él. El video del año pasado levantó sospecha e incluso temor entre sus fans.

