Sony está desarrollando 10 adaptaciones de sus videojuegos para cine y televisión

Para ser una de las compañías más grandes del planeta, Sony ya se había tardado en buscar una forma de integrar todas sus divisiones para explotar mejor sus distintas sagas. Ese es un error que no seguirán cometiendo, pues el presidente del estudio reveló que tienen planeadas 10 adaptaciones para cine y televisión de los distintos videojuegos que ha desarrollado y adquirido a lo largo de los años.

En entrevista con CNBC, el ejecutivo Tony Vinciquerra, de Sony Pictures, reveló que la compañía está desarrollando tres películas y siete series de televisión basadas en juegos de la franquicia de Playstation, la consola de esa compañía. Aunque no reveló los títulos, explicó que no tardaremos mucho en escuchar más sobre ellos, pues el conglomerado espera implementar una integración más fuerte entre sus ramas:

No tenemos un plan en específico todavía, pero tenemos un programa dentro de la compañía llamado One Sony. Estarán viendo mucha más integración de las compañías de Sony en un mismo lugar.

Playstation tiene varios juegos en exclusiva, algunos de los más famosos ya ha sido dirigidos hacia adaptaciones en otros medios. Aunque Vinciquerra no dijo si esas diez producciones cuenta la película de Uncharted, con Tom Holland como protagonista, o la serie de The Last of Us que llegará a HBO, todavía quedan muchas otras historias en las consolas que podrían darle el salto transmediático a la pantalla grande o chica.

Otros éxitos exclusivos de Sony son God of War, por ejemplo. La saga sobre el soldado espartano que se convierte en el dios de la guerra, y más tarde asesina a todo el panteón griego antes de ir por el nórdico, tiene todo el potencial para una trilogía de épicas películas o, en la era post Game of Thrones - 59%, de una serie que desarrolle la historia de Kratos y su búsqueda de venganza y eventual redención a través de su hijo Atreus.

Un éxito más discreto, que probó ser del gusto del público este año, fue Ghost of Tsushima - 100%. El videojuego pone al jugador en el traje de un samurái que trata de defender al Japón medieval de invasores. Por supuesto, tampoco hay que olvidar que el estudio tiene también los derechos de Spider-Man, aunque han prestado al personaje a Marvel y Disney, sus aventuras en solitario, en específico Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, han probado ser exitosas también.

Para los más pequeños, también podrían adaptar el clásico familiar Ratchet y Clank, sobre una alien policía y su robot patiño. Otra épica, que tiene potencial para ser una franquicia cinematográfica, podría ser Horizon Zero Dawn, sobre una joven cazadora de una extraña civilización futurista que debe descubrir qué está corrompiendo a las máquinas con las que su mundo debe convivir.

El reboot de Mortal Kombat y Resident Evil son otros dos proyectos que ya se han confirmado, por lo que puede que también formen parte de estas primeras diez adaptaciones que el ejecutivo menciona. El reciente interés por esta clase de adaptaciones tiene más sentido ahora que sabemos que la compañía busca explotar todas las historias que ya ha contado con éxito en la consola. No queda más que esperar que sus juegos favoritos sean de los seleccionados.

