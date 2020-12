Cineastas y actores llaman ‘racistas’ a los Globos de Oro por excluir a Minari de la categoría de Mejor Película

Si bien aún falta un mes para conocer las nominaciones a los Globos de Oro, la ceremonia de premios ya se encuentra en el ojo del huracán luego de que Variety diera a conocer que Minari, cinta dirigida por Lee Isaac Chung sobre una familia coreano estadounidense que está persiguiendo el sueño americano, sería excluida de la categoría de Mejor Película y relegada a la de Mejor Película en Lengua no Inglesa. A partir de entonces, actores y directores han recurrido a Twitter para expresar su descontento y criticar a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) (vía IndieWire).

Basada en la propia infancia del director, Minari está ambientada en la década de los 80 y cuenta la historia de una familia mitad coreana mitad estadounidense, que vive en una pequeña granja en Arkansas y está en busca del sueño americano. Sin embargo, las cosas dan un giro con la llegada de la abuela, tan cariñosa como malhablada. La cinta ha sido descrita como tierna y conmovedora y encuentra su valor en poner énfasis en los lazos familiares.

A pesar de lo bien que la ha recibido la crítica, según lo reportado por Variety (vía IndieWire), los Globos de Oro decidieron dejarla fuera de la nominación a Mejor Película, solo porque no está hablada en inglés. Algo similar sucedió a principios de este año con The Farewell - 92%, de Lulu Wang, que también fue relegada a la categoría de Mejor Película en Lengua no Inglesa.

Debido a lo anterior, actores, directores y críticos de cine recurrieron a Twitter para expresar su molestia sobre la exclusión de Minari. La misma Wang, quien ya vivió lo que ahora está experimentando Chung, escribió que no hay película más estadounidense que Minari y dijo que es necesario cambiar las reglas sobre que solo lo hablado en inglés es estadounidense.

No he visto una película más estadounidense que #Minari este año. Es una historia sobre una familia inmigrante, en Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano. Realmente necesitamos cambiar estas reglas anticuadas que caracterizan a los estadounidenses como solo de habla inglesa.

I have not seen a more American film than #Minari this year. It's a story about an immigrant family, IN America, pursuing the American dream. We really need to change these antiquated rules that characterizes American as only English-speaking. https://t.co/1NZbkJFE9v — Lulu Wang (@thumbelulu) December 23, 2020

El actor Daniel Dae Kim (Blast Beat, Mirai: Mi Pequeña Hermana - 83%) también se sumó a la conversación diciendo que la exclusión de Minari era el equivalente a decir ‘regrésate a tu país’. Mientras que Simu Liu, quien próximamente protagonizará Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, estuvo de acuerdo con Wang al decir que no había película más estadounidense que la de Chung, por lo que era absurdo que no pudiera competir como Mejor Película.

El equivalente cinematográfico de que te digan que regreses a tu país cuando ese país es en realidad Estados Unidos.

The film equivalent of being told to go back to your country when that country is actually America. https://t.co/kwEf8eO9v8 — Daniel Dae Kim (@danieldaekim) December 23, 2020

Solo para que conste, Minari es una película estadounidense escrita y dirigida por un cineasta estadounidense ambientada en Estados Unidos con un actor principal estadounidense y producida por una productora estadounidense.

Just for the record, Minari is an American movie written and directed by an American filmmaker set in America with an American lead actor and produced by an American production company 👀 https://t.co/6fbI7ppBPB — Simu Liu (@SimuLiu) December 23, 2020

Varios críticos notaron la hipocresía de la HFPA por excluir a Minari de la categoría de Mejor Película, ya que en ocasiones anteriores nominó a Bastardos Sin Gloria - 88% y a Babel - 69%, filmes en los que también predominaban idiomas extranjeros. De esta manera, otras celebridades y figuras destacadas de la industria han calificado a la Asociación como racista. Minari obtuvo el premio del gran jurado y del público en el Festival de Sundance de este año.

A continuación compartimos otras reacciones destacadas:

Una película intrínsecamente estadounidense sobre personas en Estados Unidos que navegan por lo que significa ser estadounidense mientras están rodeados por un grupo de otros estadounidenses en la verdadera América profunda, pero lejos de cuestionar a una institución sagrada que está a punto de nominar a THE PROM a Mejor Película.

an intrinsically american film about people in america navigating what it means to be american while surrounded by a bunch of other americans in real deep america. but far be it for me to question a sacred institution that's about to nominate THE PROM for Best Picture. https://t.co/Ie7MaPpL6z — david ehrlich (@davidehrlich) December 23, 2020

En caso de que no creas que esto es racista, Inglourious Basterds obtuvo una nominación al Globo de Oro a la Mejor Película y solo tiene un -30% en inglés.

In case you don’t think this is racist, Inglourious Basterds got a Golden Globe nom for Best Picture and is only ~30% in English https://t.co/Ptz4OEbxhR — Jacob Oller (@JacobOller) December 23, 2020

Minari es la mejor película estadounidense que vi este año. Esto es una completa tontería.

Minari is the most/best American movie I saw this year. This is complete bullshit. https://t.co/Raufj2QtMG — Angry Asian Man (@angryasianman) December 23, 2020

Un triste y decepcionante recordatorio de que una película sobre el sueño americano, ambientada en Estados Unidos, protagonizada por un estadounidense, dirigida por un estadounidense y producida por una empresa estadounidense, es de alguna manera extranjera. #Minari

A sad and disappointing reminder that a movie about the American dream, set in America, starring an American, directed by an American, and produced by an American company, is somehow foreign. #Minari https://t.co/u8VVfp0Sf4 — Andrew Phung (@andrewphung) December 23, 2020

