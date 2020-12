Star Wars: serie spin-off de Grogu (Baby Yoda) podría estar en desarrollo

The Mandalorian - 91% ha ejercido un profundo impacto en las últimas semanas. Su presencia en las conversaciones de las redes sociales ha sido grandiosa y el fandom de Star Wars está completamente encantado con los resultados. Los nuevos personajes de los capítulos recientes fueron bien recibidos y la conclusión muy aplaudida. Pero esta aventura se encuentra muy lejos de terminar. Nueva información señala que una serie enfocada en Grogu (Baby Yoda) está siendo planeada por Disney para su plataforma de streaming. Sin lugar a dudas, el pequeño personaje verde llegó para asentarse en los corazones de sus fans.

Durante la primera temporada, la historia del cazarrecompensas mandaloriano que se desenvolvió en los días post-Imperio, lejos, en los confines de la galaxia. Su monótona vida de captura y cobro toma sentido cuando conoce a su pequeño compañero, Grogu, alguien que termina ganando su corazón. Pero el dúo no tiene las cosas fáciles puesto que otros bountyhunters están en busca del infante para cobrar una recompensa todavía mayor. La serie cuenta con un presupuesto reducido en comparación son las producciones de la pantalla grande, sin embargo, ha logrado hacer todo tipo de maravillas, muy por encima de los claro atropellos cometidos por la trilogía reciente.

La segunda temporada es una lluvia constante de sorpresas fantásticas y momentos realmente épicas, superando por mucho a su predecesora y excediendo todas las expectativas de los fans. Para el capítulo final observamos cómo Luke Skywalker se las arregla para llegar hasta Grogu gracias a su conexión y se lo lleva para entrenarlo en los caminos de la Fuerza, dejando a Din Djarin con el corazón roto por la separación. Pero aunque parezca una gran conclusión para este bloque, la historia del mal llamada Baby Yoda está muy lejos de terminar. Tal parece que podríamos haber sido testigos de solo el inicio.

Daniel Richtman, el popular influencer de las redes sociales que mantiene amplio conocimiento sobre las noticias de la cultura pop, a menudo enterándose antes que nadie sobre las novedades que están por llegar a la pantalla chica y grande, menciona en su cuenta privada de Patreon que una serie spin-off sobre Grogu podría estar desarrollándose en los laboratorios de Lucasfilm. Estas serían excelentes noticias para los fans del pequeño sensible a la Fuerza; por el momento su historia con Din ha terminado, por lo que sería genial observar su etapa de entrenamiento Jedi junto al maestro Luke. Richtman menciona que por el momento no existen más detalles al respecto.





Además de The Mandalorian, a la pantalla chica de Star Wars también llegarán las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, por el momento retrasadas debido a la pandemia de coronavirus. La siguiente película de a franquicia llegará en 2022 y contará con un equipo totalmente nuevo para su desarrollo, encabezado por Taika Waititi. La nueva toma nos devolverá a los días de la Alta República; hasta ahora no se han revelado detalles importantes sobre el argumento pero en cualquier momento podrían aparecer. Tampoco debemos olvidarnos de Rogue Squadron, cinta a cargo de Patty Jenkins programada para finales de 2023.

Tampoco debemos olvidarnos de la increíble cantidad de series que Lucasfilm está desarrollando. Además de las centradas en Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, tendremos las tituladas Ahsoka, Rangers of the New Republic, Lando, The Acolyte y The Bad Batch. Lucasfilm vaya que se encuentra muy lejos de desaprovechar los beneficios que Star Wars puede ofrecerle, ha tomado la decisión de dejar un poco atrás su penosa secuela y escuchar un poco mejor las sugerencias de los fans, quienes quieren ver nuevas historias pero cagadas con el espíritu clásico de las franquicia. Le esperan días todavía mejores a la historia de la galaxia lejana. ¿Podrán superar lo mejor que ya hemos visto?

