Doctor Strange 2: Scott Derrickson sugiere que dejó la película para no someterse a las órdenes de Marvel

A principios de 2020 se reportó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se había quedado sin director luego de que se presentaran “diferencias creativas” entre Scott Derrickson y Marvel Studios. Los fanáticos no demoraron en tomar las redes sociales para mostrar su enojo ante la salida de Scott, no culpando al cineasta sino a Kevin Feige por su cobardía de no entregar una narración con elementos frescos. En el pasado, Scott declaró su interés por desarrollar una secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% enfocada en el terror, sin embargo, tal parece que Disney prefierió quedarse con lo family-friendly. El estudio recurrió a Sam Raimi para tomar el cargo y Derrickson continuó su camino a parte; ahora toma las redes sociales para hablar con profundidas sobre las razones que lo llevaron a dejar Marvel.

Durante los varios años que lleva el MCU incrustado en Hollywood, sus películas han cargado con orgullo clasificaciones que permiten a toda la familia verlas. Los críticos más fieros de este universo cinematográfico mencionan que lo anterior les impide acceder a narraciones de mayor profundidad, cosas que desafíen a los elemento ya observados en las anteriors películas. Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness la situación alcanzó un nivel mucho más peligroso. Derrickson, quien ya había estado al frente de Doctor Strange: Hechicero Supremo, abandonó Marvel Studios cuando los ejecutivos no autorizaron su historia, dejando a su suerte la producción y logrando que Kevin Feige recibiera una buena tunda por parte de los fans. A través de redes sociales, el cineasta deja claros los motivos que lo llevaron a dejar la empresa:

He tomado algunas decisiones creativas difíciles este año. Pero juré después de hacer El día que la tierra se detuvo (2008) que nunca volvería a terminar haciendo la película de otra persona y me quedo con eso.

I’ve made some hard creative choices this year. But I swore after making The Day the Earth Stood Still (2008) that I would never again find myself at the end of somebody else’s movie, and I’m sticking to that. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) December 22, 2020

Queda claro que Scott Derrickson no quiso doblegarse ante las imposiciones de Marvel Studios, empresa que ve a sus directores como meros empleados a sus órdenes; ellos realmente no tienen la libertad creativa para decidir sobre la historias en pantalla, sino que se limitan a seguir las indicaciones de los ejecutivos. Ya veremos qué tal se desarrolla la secuela de Doctor Strange en el futuro y si es tan o más exitosa como su hermana previa. Sam Raimi tiene mucho trabajo por delante, sobre todo con el legado que representan su trilogía del Hombre Araña en la historia de Marveñ. ¿Estará a la altura de las expectativas?

Benedict Cumberbatch regresará a su papel como el espectacular Stephen Strange pero no estará solo, también le hará compañía Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata. Este último personaje protagonizará WandaVision en Disney Plus, serie que mantendrá un estrecho vinculo con la película. Por si fuera poco, también será necesario mirar Loki, puesto que la serie con Tom Hiddleston también tendrá mucha relación con la aventura. Tal y como lo menciona el título de la cinta, el multiverso tendrá bastante influencia en la nueva etapa de historias.

El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para una nueva línea narrativa. La amenaza cósmica de Thanos ha quedado atrás pero no los deseos de Disney por seguir obteniendo beneficios de sus personajes heroicos. Pero los planes originales se han retrasado por el azote de coronavirus y la nueva fecha para Doctor Strange in the Multiverse of Madness es 25 de marzo de 2022. Esperamos que la emergencia se deshaga pronto y los rodajes vuelvan a sus estados normales, la industria del entretenimiento espera regresar a la normalidad que todos conocemos. ¿Se atreverá Raimi a hablar del Hombre Araña en su nueva película? Lo esperamos.

