Rusia planea vencer a Tom Cruise en su carrera por filmar en el espacio

Una nueva rivalidad se asoma entre Rusia y Estados Unidos, pero ahora se va a librar en el espacio y desde la industria fílmica. Una productora de ese país ha anunciado que tiene planes para rodar una película en la Estación Espacial Internacional, misma que iba a ser la exótica locación para un nuevo proyecto del temerario Tom Cruise y que le podría ganar la carrera como la primera en ser producida fuera del planeta.

El futuro es hoy. Cuando el cine comenzó, soñábamos con llegar a la luna, pero esa meta tiene décadas de haber sido superada. Ahora, el objetivo es hacer nuestro el espacio y eso es lo que planea hacer Rusia, pues a través de la productora Channel One, según IndieWire, anunció un proyecto junto a la agencia espacial de ese país Roscosmos para producir una película llamada Challenge, la cual aspira a rodar en la Estación Espacial Internacional.

Esto se reveló cuando se compartió el anuncio para el casting. Se busca una actriz, que deberá ser rusa, para el papel principal. Detalles sobre la trama no han sido compartidos. No obstante, el aviso solicita que las aspirantes tengan buena condición física y alerta sobre el reto de salir de la comodidad del planeta hacia las estrellas. Buscan a alguien que pese entre 50 y 70 kg y que sea capaz de correr un kilómetro en menos de tres minuto y medio.

La carrera por el espacio es una que compitieron la antigua Unión Soviética y Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Un tema que ha dado para muchas películas, de ficción y documentales, sobre las personas que intentaron ser las primeras en llegar al espacio exterior. Tal parece, que veremos una nueva carrera por ser el primer país en producir una película desde la seguridad de la instalación que orbita la Tierra.

Fue el pasado mes de mayo que se reveló que Cruise, el atrevido actor conocido por las peligrosas secuencias de acción de la saga de Misión: Imposible - 61%, estaba uniendo fuerzas con SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, para rodar una película en la Estación Espacial Internacional. El filme será realizado por Doug Liman, con quien colaboró en Al Filo del Mañana - 91%, y sería una película de ese género con importantes secuencias que se se llevarán a cabo en ese lugar.

El reciente fracaso de esa misma compañía en aterrizar una de sus naves podría no ser la mejor de las señales, pero tampoco hay pruebas de que las cosas vayan a ser más fáciles para la película rusa. No obstante, no hay que subestimar el potencial de conseguir tal logro, pues la mera idea de ser la primera producción en rodar en el espacio seguro llevará a que la curiosidad por ver qué resultó de ello se traduzca en una buena taquilla.

Cruise, actualmente, sigue trabajando en la séptima y octava entrega de Misión Imposible, que espera terminar a mediados de año. Challenge, esta ambiciosa producción rusa, espera comenzar su producción en octubre de 2021. Es decir, si el actor estadounidense quiere ganarse ese lugar en la historia, habrá de meterle acelerador al filme. Aunque, por supuesto, todavía queda mucho por resolver en la Tierra, como la pandemia, y por ahora sólo queda esperar a ver quién lleva, por primera vez, el cine al espacio exterior.

