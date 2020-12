Disney podría adquirir la franquicia de James Bond al comprar MGM

Estos son tiempos difíciles para varios estudios de cine, y si las plataformas de streaming ya parecían una amenaza, nada se compara con el duro golpe que fue la pandemia de Covid-19. Tal vez por esa razón es que ahora Wall Street Journal (vía Variety) ha anunciado que MGM Holdings, Inc. está buscando ser comprada. Según el medio, la compañía reclutó a la multinacional financiera Morgan Stanley y a la firma de banca comercial y de inversión global diferenciada LionTree LLC para que asesoren en la venta. El valor en el mercado de MGM Holdings, Inc. es de US$5.5 mil millones.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

En estos momentos hay una guerra entre las plataformas de streaming, pues aunque Netflix les lleva la delantera a casi todas, han surgido competidoras realmente fuertes como Disney Plus, Amazon Prime Video y HBO Max; tener el catálogo más extenso y con títulos muy populares es la clave para atraer más suscriptores, y el que MGM Holdings, Inc. esté a la venta es una oportunidad dorada para cualquiera, pues es propietaria de Metro-Goldwyn-Mayer Studios, estudio con más de 4,000 títulos entre los que se incluyen las 24 películas de James Bond lanzadas hasta ahora.

MGM es co-propietaria de la franquicia James Bond, así como de las franquicias de Rocky, El Hobbit, Creed y las series de televisión The Handmaid's Tale - 80% y Vikings. En el contexto de la guerra por el streaming, es posible que Disney busque comprar la compañía, así como en 2017 se anunció que compraría 21st Century Fox y en 2019 se concretó la compra, gracias a la cual ahora cuentan con los derechos de las películas de X-Men y muchos más personajes emblemáticos de la cultura pop como Alien y Depredador.

También lee: Actores diversos que deberían interpretar al próximo Agente 007

Hace casi tres años también surgieron rumores de que Sony Pictures podría venderse y los rumores decían que Disney puso sus ojos en dicha oportunidad, no obstante hasta el momento no se ha vuelto a hablar del tema. Para Disney sería algo muy bueno tener la franquicia de James Bond, y no es la primera vez que se menciona la posibilidad de adquirirla; en noviembre del año pasado Bob Iger, CEO de Walt Disney Company desde 2005 hasta febrero de 2020, fue cuestionado por TIME sobre qué franquicia compraría entre El Señor de los Anillos, Harry Potter o James Bond, y él eligió la tercera opción.



En octubre Variety dio a conocer que varios servicios de streaming como Netflix y Apple TV mostraron interés en adquirir No Time to Die, la nueva película de James Bond, pero MGM pidió la enorme cantidad de US$600 millones. Después un vocero del estudio dijo a Variety que la cinta definitivamente no estaba en venta, y que mantendría su estreno en cines.

James Bond es un personaje muy popular del cine, ha sido interpretado por actores famosos como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig. La última entrega de la saga protagonizada por Craig ha visto retrasado su estreno una y otra vez por culpa del Covid-19, y será hasta abril de 2021 cuando llegue a los cines, aunque no hay garantía de que en esos momentos los cines hayan vuelto a abrir sus puertas de par en par y sea un éxito en taquilla.

No te vayas sin leer: Por qué el James Bond de Sean Connery ya no puede ser un modelo a seguir en el siglo XXI