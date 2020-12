Fans de Johnny Depp hacen maratones de sus películas en protesta por el estreno de The Stand

Los fans de Johnny Depp están furiosos por todo lo que ha pasado con el actor en estos días. Desde que perdió el juicio por difamación contra el medio The Sun y Amber Heard, las malas noticias no se han detenido. Si esta derrota ya era una muy mala señal para el futuro de Depp en la industria del cine, todo empezó, literalmente, a caerse cuando el actor reveló a través de su cuenta en Instagram que Warner Bros. le pidió la renuncia. Con ese estudio cinematográfico, el trabajo del protagonista de Piratas del Caribe iba para largo debido a que interpretaba un papel de suma importancia, el de Gellert Grindelwald, en las precuelas de Harry Potter.

Sin embargo, siempre puede ir peor y a muchos no les ha causado gracia la victoria de Amber Heard, quien constantemente es acusada de sacar provecho de Depp según los fans del actor. Mientras ella triunfa en Hollywood, teniendo en sus próximos proyectos una participación relevante en Zack Snyder's Justice League, las personas que apoyan a su ex esposo se han propuesto hacer todo lo posible para ayudarlo a superar la dura etapa por la que está atravesando. Pues lo que están haciendo ahora es ponerse a ver todas sus películas para opacar el estreno de uno de los nuevos proyectos de Heard.

En solidaridad hacia el actor, sus fans denominaron este mes como “Deppcember” para celebrar su carrera en el cine, además de que acordaron una actividad el pasado 17 de diciembre que consistió en ver una o más películas protagonizadas por él para demostrarle su apoyo en un año que no ha sido tan positivo para él (vía Movie Web). Así fue como en Twitter, con el hashtag #DeppMovieNight, los usuarios de la red social compartieron las películas que se disponían a ver en el día. Algunos se tomaron más en serio lo de Deppcember que otros, pero al final todos se comprometieron en ver cualquiera de sus películas.

Mientras los usuarios veían películas como ¿A quién ama Gilbert Grape? - 89%, Alicia en el País de las Maravillas - 52% y Charlie y la Fábrica de Chocolate - 83%, otros se preguntaron qué tenía de especial el día 17 de diciembre para haberse realizado esta actividad. Resulta que ese día era también el debut de la serie The Stand - 80% en CBS All Access. Esta producción, que adapta la obra homónima post-apocalíptica de terror y suspenso de Stephen King , cuenta con Amber Heard en su elenco. Según información de IMDb, ella aparece en ocho de los nueve episodios, y para los fans de Depp era la oportunidad perfecta para demostrar de qué lado se encuentran.

Get ready for the #DeppMovieNight celebration on the 17th of #Deppcember 🥳



24 hours of streaming your favourite Johnny Depp movies with your friends and families to show that #WeStandWithJohnnyDepp#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/xu6KWWtOs9