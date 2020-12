The Mandalorian: Mark Hamill reacciona al episodio final de la segunda temporada

El episodio final de la segunda temporada de The Mandalorian - 91% envió a los fans de Star Wars en un espiral que de seguro continuará durante el fin de semana mientras más personas se suman como espectadores del espectáculo que nos dejó la serie creada por el director y guionista Jon Favreau. El episodio titulado "The Rescue", dirigido por Peyton Reed (Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%) estuvo lleno de acción y algunos de los momentos más épicos en toda la historia de la saga de ciencia ficción, y con justa razón. Si aún no han visto el episodio, es momento de que se alejen por los spoilers que siguen a continuación.

The Rescue reunió a los personajes que hemos visto a lo largo de esta segunda temporada, como Bo-Katan (Katee Sackhoff), Cara Dune (Gina Carano) y Fennec Shand (Ming-Na Wen), quienes se unieron a Din Djarin (Pedro Pascal) y Boba Fett (Temuera Morrison) en lo que parecía una misión suicida para recuperar al pequeño Grogu de las manos del Imperio, o más específicamente de Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Entre tantos disparos de blasters y peleas en los corredores de la nave imperial, el mandaloriano encuentra a The Child y se enfrenta contra el villano, pero a fin de cuentas parece que los buenos van a perder. Sin embargo, en los momentos finales todo cambia cuando aparece un misterioso Jedi.

Mientras las hordas de Dark Troopers continúan haciéndole la vida imposible a los protagonistas, el Jedi destruye uno a uno a estos droides. Pero lo que nadie esperaba era que se trataba del mismísimo Luke Skywalker, quizás porque muchos imaginaban que podría tratarse de, más bien, alguna de las creaciones propias de Disney y no de las de George Lucas. Al final Luke conoce a los personajes principales de The Mandalorian, y ahí es cuando se entiende que él fue el Jedi que “vio” a Grogu en uno de los episodios anteriores, y se lleva al pequeño para dejarnos con más preguntas que respuestas.

La serie fue tendencia en Twitter durante todo el día y el actor Mark Hamill se unió a las reacciones, aunque lo hizo más como una broma hacia los fans puesto que la aparición del personaje tomó desprevenidos a todos:

¿Han visto algo bueno en la televisión últimamente?

Seen anything good on TV lately? — Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020

El regreso del Luke Skywalker de Mark Hamill fue posible gracias a que Lucasfilm empleó la misma tecnología que usaron para la aparición de la princesa Leia y Grand Moff Tarkin en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%. El actor que hizo de doble fue Max Lloyd-Jones y se usó la voz de Hamill que fue rejuvenecida con tecnología de Lucasfilm (vía Den of Geek). De acuerdo con Deadline, el mismo actor prestó su voz para otro cameo en uno de los episodios de la segunda temporada, que es cuando aparece la cantina de Tatooine que conocimos en la trilogía original, según lo que se reveló en uno de los recientes episodios de Disney Gallery: The Mandalorian. De seguro allí se revelarán más secretos del final de la segunda temporada.

Por ahora sabemos que The Mandalorian regresará para una tercera tanda de episodios y su fecha de estreno llegará en algún momento de diciembre de 2021. Otra de las nuevas producciones de Lucasfilm para Disney Plus es The Book of Boba Fett, que sería el spin-off del cazarrecompensas, el cual llegará a la pantalla chica en la misma fecha que la nueva temporada de la serie protagonizada por Din Djarin. Según varios rumores, la de Boba Fett se había empezado a filmar antes y no fue anunciada en la conferencia del Día del Inversionista de Disney, sino que su confirmación llegó en la escena post- créditos del final de la segunda temporada de la serie de Star Wars que acabó de emitirse, sin dejar claro si se tratará de una precuela como se ha mencionado en Internet.

