Acusan a Sherlock Holmes de ser un modelo de masculinidad tóxica

Si te habías estado preguntando por qué se dice tanto que Sherlock Holmes es un personaje “misógino”, esta nota es para ti. Una experta en el tema hace una excelente revisión del detective, la cual demuestra que efectivamente es positivo en altas dosis de masculinidad tóxica. Continúa leyendo para conocer todos los detalles al respecto.

En un artículo titulado “Sherlock Holmes and the case of toxic masculinity: what is behind the detective’s appeal?” publicado en The Conversation, Ashley Morgan, Becaria de Masculinidades de la Universidad Metropolitana de Cardiff, explora las razones por las que las adaptaciones de la obra de Arthur Conan Doyle tienen un protagonista altamente tóxico. De acuerdo con ella, los libros también vienen impregnados con este comportamiento, mismo que se debe a los ideales victorianos que estaban vigentes cuando surgió el personaje.

A pesar de que el concepto de masculinidad tóxica parece demasiado moderno, Morgan asegura que en realidad sus raíces se remontan al pasado. Los investigadores han definido este comportamiento como “un desempeño de los roles de género masculino tradicionales exhibidos por una tendencia a dominar a los demás, una predisposición a la violencia y a ser emocionalmente frío y distante”. Características que coinciden con la imagen que el cine y la televisión nos han proporcionado de Sherlock Holmes.

En su análisis, la experta en Masculinidades se basa en dos programas sobre Sherlock Holmes que se mantuvieron casi una década en la televisión: Sherlock - 64% (2010-2017) y Elementary (2012-2019). Ambas series colocaban al brillante detective en escenarios modernos, sin embargo, Morgan asegura que la exacerbada “brillantez” y superioridad intelectual del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch y Jonny Lee Miller, es un signo evidente de su masculinidad tóxica:

Aprovecha cada oportunidad para burlarse de la policía, insistiendo a menudo en ser la única fuente de información. Siempre está exasperado por la falta de brillantez de otras personas: ‘Querido Dios, ¿Qué hay en tu pequeño cerebro? ¡Debe ser tan aburrido!’ Si bien la superioridad puede ser un rasgo común en las personas brillantes, lo que lo hace tóxico es que Sherlock se proyecta a sí mismo como totalmente único, creativo y la respuesta a los problemas de todos, mientras menosprecia a los demás.

Morgan asegura que si bien el detective no es violento, no escapa de la masculinidad tóxica por tener cualidades relacionadas a este tipo de comportamiento: frialdad, falta de emoción, burlarse de los demás y callar a otras personas. La experta concluye que programas como Sherlock, perpetuaban estereotipos tóxicos que están ligados a los hombres “en el poder”:

Si bien no es realmente violento, a diferencia de muchos hombres tóxicos, y los personajes que lo rodean lo critican por sus comportamientos, especialmente Watson, su inteligencia aún se comprende a través de su masculinidad tóxica, especialmente en Sherlock, donde se presenta como sexy. Encuentro esta problemática, especialmente en el contexto de la sociedad contemporánea, donde frecuentemente vemos la toxicidad demostrada por los hombres en el poder.

Afortunadamente el personaje de Sherlock Holmes tiene la oportunidad de redimirse en la nueva serie de películas que aparentemente ha dado inicio con Enola Holmes - 95%. La historia del filme que se estrenó hace unos meses se centra en la hermana menor del detective (Millie Bobby Brown), quien también demuestra habilidades para resolver misterios a la altura de su hermano interpretado por Henry Cavill. En la cinta, por primera vez vimos al personaje desprendido de sus comportamientos tóxicos y siendo comprensivo y cariñoso con la adolescente.

