Thor: Love And Thunder tendrá a varios personajes del MCU, revela Tessa Thompson

Después de los enormes crossovers Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, parecía que el Universo Cinematográfico de Marvel tomaría un descanso de ese tipo de producciones gigantescas, no obstante, parece que no tendremos que esperar mucho tiempo antes de volver a ver una reunión de muchos superhéroes, pues todos los rumores apuntan a que Spider-Man 3 será la próxima, y después Thor: Love and Thunder.

Luego de los eventos de Endgame, vemos que Thor se embarca con los Guardianes de la Galaxia para viajar por el espacio exterior, sin embargo, no durará por mucho tiempo su diversión ya que en Thor: Love and Thunder deberá enfrentarse al poderoso Gorr The God Butcher, villano que será interpretado por Christian Bale.

Para empezar ya se sabe que Chris Pratt estará en su papel de Star-Lord, no sabemos si tendrá gran importancia en la trama pero sí formará parte de la película; también volverá Jaimie Alexander como Lady Sif; Natalie Portman como Jane Foster y Tessa Thompson nuevamente dará vida a Valquiria. Esta última actriz ha revelado algunos detalles bastante interesantes en una reciente entrevista.

Thompson fue introducida al MCU en Thor: Ragnarok - 92% y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans; en Avengers: Endgame volvió a aparecer y al final se quedó como Reina de Asgard, porque Thor (el legítimo heredero al trono) decidió que esa no era su vocación. En entrevista con The Playlist, Thompson confirmó que en Thor: Love and Thunder Valquiria seguirá siendo la Reina de Nuevo Asgard, pero también reveló que veremos a varios personajes del MCU que, hemos de suponer, aún no han sido anunciados (vía Movie Web):

Puedo adelantar que definitivamente es la Reina de New Asgard cuando la encontremos. Y como fue el caso en las últimas cuatro, diría que ella es parte de una aventura que involucra a Thor, en el sentido de que se llama Thor: Love and Thunder. Y yo diría que están pasando cosas interesantes. Tenemos algunos personajes nuevos; tenemos algunas personas potencialmente de otros bolsillos de la MCU. Y luego tenemos algunas personas, tal vez, que hemos visto antes.

Parece que la gran franquicia de Marvel Studios está lejos de terminar como algunos auguraban, estas noticias solo dan la impresión de que sigue creciendo sin parar y probablemente en menos de una década presenciemos un crossover incluso más grande que Avengers: Endgame, ¿será Thor: Love and Thunder? Tendremos que esperar bastante para comprobarlo.

En cuanto a Chris Hemsworth, el encargado de dar vida a Thor, parece que todavía lo veremos un poco más en el papel de Dios del Trueno, pues en una entrevista que dio a Elle Man hace unos meses dijo estar muy feliz de continuar en el MCU, y no espera retirarse pronto:

¿Estás loco? No voy a entrar en ningún período de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tengo 1500 años! Definitivamente no es una película que me despida de esta marca. Al menos eso espero. Me alegro de que después de todo lo que sucedió en Avengers: Endgame, sigo siendo parte del Universo Marvel y podamos continuar la historia de Thor. Por supuesto, no puedo decirles nada sobre la trama, pero para satisfacer tu curiosidad, diré que me divertí mucho más leyendo el guión que en Thor: Ragnarok, y eso prueba algo, porque esa película fue brillante.

