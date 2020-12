The Seven Deadly Sins: Netflix lanza emocionante tráiler de la temporada final

¡Atención fans de Los Siete Pecados Capitales! Uno de los animes favoritos de los fans del shōnen está por estrenar su temporada final y ya tenemos un nuevo adelanto de lo que veremos en el próximo año en Netflix. ¿Meliodas y Elizabeth pondrán fin a su trágico destino? ¿Qué sucederá con el resto del equipo de Nanatsu No Taizai? ¡No te puedes perder este vistazo a la quinta entrega del show!

Nanatsu No Taizai es una serie de anime basada en el manga homónimo de Nakaba Suzuki. La trama sigue a Elizabeth, una princesa que intenta proteger a su padre yendo tras Meliodas, el líder de Los Siete Pecados Capitales, un grupo de supuestos criminales que una década atrás traicionaron al reino. Cuando se encuentra con el hábil espadachín, se da cuenta que todo lo que sabía sobre estos guerreros es una mentira, y poco a poco la historia va revelando que su relación con Meliodas se remonta a miles de años atrás.

Recientemente Netflix nos sorprendió con un nuevo adelanto de que veremos en la última temporada de Nanatsu No Taizai. La plataforma de streaming adelantó que el arco final de la serie pondrá a prueba la fuerza de todos los miembros del equipo liderado por Meliodas, y su nombre oficial será Los Siete Pecados Capitales: Juicio del Dragón (vía ComicBook):

As war rages everywhere from heaven to hell, the Seven Deadly Sins will put their might to the test to save their friends. Here’s your first look at the final arc of Meliodas and crew’s adventures, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment! pic.twitter.com/8Y0gwfrOT9