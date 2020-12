Misión Imposible 7: 5 empleados renunciaron después de los regaños de Tom Cruise

A menos de un mes de que termine el año, la pandemia de COVID-19, que muchos pensaron que solo marcaría este 2020, continúa y es probable que los próximos meses también sean complicados, al menos en lo que la vacuna comienza a generalizarse entre la población mundial. Debido a esto, la industria del cine y el entretenimiento aún tendrá que lidiar con las limitaciones de esta crisis sanitaria, por lo que las producciones deberán seguir al pie de la letra los protocolos establecidos para evitar que la gente se siga infectando y también para prevenir que se sigan cancelando y posponiendo películas y series, las cuales son una fuente de empleo importante para miles de personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende el enojo y la impotencia que el protagonista y productor ejecutivo de Misión Imposible 7, Tom Cruise (Misión: Imposible - Repercusión - 98%, Barry Seal, solo en América - 87%, La Momia - 16%), sintió cuando se enteró de que algunos miembros de su equipo no habían seguido las medidas sanitarias correspondientes. Por esta razón, el actor les propició un severo regaño que, aunque justificado, para muchos fue excesivo, y ahora The Sun ha dado a conocer (vía Page Six) que cinco empleados habrían renunciado a partir de ello.

Apenas ayer, el medio británico difundió un audio en el que se escuchan los gritos de Cruise hacia su equipo. El actor de 58 años los amenaza y les dice que si vuelven a incumplir los protocolos, se van. Asimismo, el intérprete se refiere a ellos con groserías y les hace saber que no cancelará la película por su irresponsabilidad, porque está consciente de que hay mucha gente quedándose sin trabajo por la pandemia.

Nueva información apunta que a partir del severo regaño, cinco empleados no pudieron más con la presión y decidieron renunciar para ya no aguantar más gritos del actor. Una fuente no identificada dijo a The Sun que la situación en el set es bastante crítica y la tensión se ha acumulado, por lo que para algunos fue mejor salir (vía Page Six).

El primer estallido fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que derramó el vaso. Desde que se hizo público, ha habido más enfado y varios miembros del personal se han marchado.

La fuente continúo hablando de lo que se vive en el set y dijo que Cruise está muy molesto porque algunos miembros del staff no se toman las cosas tan en serio, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho para seguir con la producción del filme, por lo que se entiende el enojo del actor, que, al final de cuentas, es quien debe sacar el proyecto adelante.

Pero Tom simplemente no puede aguantar más después de todos los sacrificios que han hecho para seguir filmando. Está molesto porque otros no se lo toman tan en serio como él. Al final, es él quien lleva la lata.

Apenas en octubre, Cruise tuvo que organizar una reunión de emergencia con el director Christopher McQuarrie (Top Gun: Maverick, Al Filo del Mañana - 91%) luego de que una docena de personas en el set en Italia dieron positivo a COVID-19. A partir de esto, el equipo tuvo que replantear los protocolos y el mismo actor, por ser también productor ejecutivo, se encargó de ayudar con el diseño de estas medidas, por lo que lo mínimo que espera es que su personal las siga, con el objetivo de cuidar la salud de todos.

