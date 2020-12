Netflix pone a prueba la opción de 'solo audio' para dispositivos móviles

Aunque hasta ahora el streaming es lo más avanzado en distribución de contenidos y ha destacado principalmente durante esta pandemia, las compañías siguen buscando maneras de optimizar la experiencia de sus suscriptores y el cómo pueden disfrutar los contenidos de acuerdo a los dispositivos en que los visualizan. Un ejemplo fue cuando lanzaron la posibilidad de descargar las películas para que las pudieras ver inclusive sin conexión a Internet. Y ahora Netflix ha puesto a prueba la función ‘solo audio’ para dispositivos móviles, así podrás sólo escuchar tus series y películas favoritas.

Netflix quiere seguir a la vanguardia del mercado en el que es pionero, por ello no sólo se ocupa de lanzar producciones originales que se vuelven rápidamente tendencia como Gambito de Dama - 93%, sino que también sigue en la búsqueda de presentar más opciones dentro de su plataforma que resulten de utilidad para los usuarios. Siguiendo esta idea, lanzaron a manera de prueba, para algunos dispositivos móviles con sistema operativo Android, la función que permite a los usuarios deshabilitar el video y escuchar el audio de un programa de televisión o película de fondo.

Cabe destacar que esta funcionalidad aún está en modo prueba, por lo que el gigante de streaming sigue haciendo cambios y con esto principalmente busca saber qué tan atractiva resulta para sus suscriptores y que tanto estarían interesados en que se quedara de manera permanente. Es por ello que no está disponible para todos ni se ha lanzado al público global de manera oficial.

De acuerdo con Variety un representante de Netflix habló de esta función a través de un comunicado de prensa, en el que hizo hincapié de cómo la compañía siempre está a la búsqueda de nuevas posibilidades:

Siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar la experiencia móvil de Netflix para nuestros suscriptores. Realizamos pruebas en diferentes países y durante diferentes períodos de tiempo, y solo las ponemos a disposición general si las personas las encuentran útiles

Los suscriptores que han formado parte de la prueba pueden cambiar al modo de solo audio seleccionando un botón llamado "Video Off" en la pantalla de reproducción de Netflix. Además, tienen la opción de utilizar la función para cada título o cada sesión. Por ahora, el contenido interactivo como El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. El Reverendo - 90% y Black Mirror: Bandersnatch - 80%, por mencionar algunos, no es compatible con el modo de solo audio.

Por otra parte, esta innovación que está a siendo probada por Netflix no es algo nuevo en otras plataformas como YouTube, la cual ya permite a sus suscriptores premium escuchar audio de fondo, aunque la función sólo está activa para los videos exclusivos de música y no para su catálogo de películas en renta y venta.

En cuanto a otras funciones, también destaca que Disney Plus implementó el ‘Group Watch’, la cual permite a los suscriptores disfrutar y compartir la visualización de producciones que están dentro de la plataforma. Para hacer esto con Netflix se necesita un ordenador y realizarlo fuera de la plataforma, ya que el ‘Netflix Party’ no forma parte de las funciones oficiales.

Finalmente, no todas las funciones de Netflix que son probadas terminan por ser lanzadas al público en general. Pero varias lo han logrado. Este verano, la compañía amplió su prueba en dispositivos de TV con el "Shuffle Play", una función que reproduce un título aleatorio según el historial de visualización de los usuarios o las listas de reproducción, y Netflix dice que planea convertir eso en una función permanente, sólo habrá que esperar a que lleguen a nuestros dispositivos.

