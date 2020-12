Brad Pitt añade a Bad Bunny al elenco de su nueva película de acción

Luego de que fuera anunciado como parte del elenco de la próxima temporada de Narcos: México, el famoso cantante puertoriqueño de reguetón y trap latino, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, ha sido seleccionado para actuar en otra producción de gran nivel y estará al lado de celebridades de Hollywood de la talla de Brad Pitt (Había una vez en... Hollywood - 94%, Ad Astra: Hacia las Estrellas - 90%, War Machine - 53%) (vía Deadline).

Conocido por éxitos musicales como Callaíta y Yo Perreo Sola, Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas latinos más populares y rentables de los últimos años. El reguetonero ha sido nominado en los Grammy Latino y ha ganado dos Latin American Music Awards. Además, recientemente, ganó el premio al mejor artista latino en los Billboard 2020.

Su más reciente álbum titulado El último tour del mundo debutó en el lugar número uno en la lista Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en alcanzar esta posición. Asimismo, este 2020 fue proclamado el artista número uno, a nivel mundial, en Spotify y su nuevo sencillo Dákiti, con Jhay Cortez, hizo historia como la primera canción latina en alcanzar simultáneamente la primera posición en el Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., así como en el Top 200 de Spotify y en el Top 100: Global de Apple Music.

De esta manera, teniendo su camino resuelto en el mundo de la música, Bad Bunny ha decidido incursionar en la actuación y no sólo estará en Narcos: México o en la película American Sole, dirigida por Ian Edelman (The After Party) y producida por él mismo, sino que, recientemente, se sumó al elenco de la cinta de acción Bullet Train.

El cantante se unirá no solo a Brad Pitt, sino también a Joey King (Zeroville - 13%, The Lie - 40%), Aaron Taylor-Johnson (Tenet - 83%, Legítimo Rey - 54%), Brian Tyree Henry (La Mujer en la Ventana, El Muñeco Diabólico - 79%), Zazie Beetz (Guasón - 91%, Seberg - 90%), Michael Shannon (Entre Navajas y Secretos - 100%, Lo que Fuimos - 88%), Logan Lerman (Shirley, Indignation - 80%), Masi Oka (Megalodón - 42%) y Andrew Koji (Peaky Blinders), quienes formarán parte de esta nueva película.

David Leitch (Deadpool 2 - 85%, Atómica - 76%, Otro Día Para Matar - 85%) será el encargado de dirigir y supervisar el guión de esta nueva cinta que está basada en la novela japonesa Maria Beetle del exitoso autor Kotaro Isaka. Si bien aún no se conoce la trama exacta del filme, se sabe que la historia sigue a cinco asesinos a bordo de un tren bala que descubren que sus misiones tienen algo en común.

Además de Bad Bunny, la película contará con la participación de otra figura de la música. Se trata nada más y nada menos que de Lady Gaga, sin embargo, los papeles de ambos cantantes aún no han sido revelados, aunque su llamado podría garantizar que el soundtrack del filme sea de primer nivel.

Se espera que Bullet Train llegue a los cines en algún momento de 2021, por lo que dicho año será el que vea a Bad Bunny debutar en pantalla, tanto chica como grande, pues también lo veremos en Narcos: México 3 como Arturo “Kitty” Paez.

