Spoiler: la gran revelación de Wonder Woman 1984 en su escena post-créditos

Los fans de Wonder Woman 1984 - 90% han esperado demasiado tiempo por el estreno de la película pero esa etapa por fin termina. Hoy 17 de diciembre ya se encuentra disponible la nueva aventura de Diana en cartelera, misma que se retrasó en varias ocasiones debido a la pandemia. A pesar de la inusitada fecha, la cinta llega a cartelera para deslumbrar a los fans de la princesa guerrera; algunos afortunados ya tuvieron la oportunidad de verla y la conversación se está centrando en la magnífica escena post-créditos que comentaremos a continuación. Por supuesto que en los siguiente párrafos se presentarán spoilers importantes.

Cuando Mujer Maravilla apareció en 2016 durante la batalla final de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, el público se rindió a su pies. Gal Gadot nos presentó a una superheroína con temple de acero que a la vez no temía mostrar sus emociones, ni luchar por una causa justa. Nadie fue indiferente al poder y los encantos de Diana Prince en la pantalla grande, y a Warner Bros. le quedó muy claro que el personaje se convertiría en su mina de oro en el futuro del universo cinematográfico, al menos en eso no erraron. Ahora ya tenemos a nuestro alcance su nueva película con un cameo espectacular en los últimos minutos.

En la escena después de los créditos, comentada por el medio What Culture, observamos lo que parece ser la isla de Themyscira, específicamente un sitio mercado ambulante en las calles. Una mujer de cabello largo y castaño se pasea con un vestido azul y logra detener una viga de apoyo cuando esta se derrumba, salvando la vida de las personas a su alrededor; los vendedores le agradecen y es aquí cuando se revela la identidad de la actriz, nada menos que Lynda Carter, quien en la década de los setenta interpretó a la Mujer Maravilla de la pantalla chica. Vemos a una pequeña Diana Prince también dando las gracias a la misteriosa mujer. Inmediatamente se corta la escena y unas letras en la pantalla presentan a Carter como Asteria, una madura guerrera amazona que originalmente fue la portadora de la Armadura Dorada que se observa utilizar a Diana en la película.

Esta escena parece ser una prueba clara de que veremos a Lynda Carter en Wonder Woman 3 como Asteria, y que su personaje incluso podría saltar a otras grandes producciones de Warner Bros. y el Universo Extendido de DC. Podemos decir que la aparición de Lynda más o menos se veía venir, pues ella estuvo presente en el DC Fandome hace algunos meses junto con el resto del elenco de Wonder Woman 1984; Patty Jenkins no se quedó con las ganas de trabajar junto a las dos increíbles Mujeres Maravilla que se han visto en pantalla. Está claro que la tercera entrega de la franquicia le concederá a Carter un rol más importante, What Culture incluso se atreve a sugerir su aparición en Flashpoint.

Además de contar con la siempre maravillosa presencia de Gal Gadot como la estrella más brillante, el reparto también incluye a Kristen Wiig, quien se encargará de dar vida a Chetaah; además, veremos regresar a Chris Pine como el galante interés amoroso de Diana. Lo interesante en el caso de Pine es que su personaje, Steve Trevor, murió en Mujer Maravilla - 92% durante una explosión de avión, por lo tanto, se espera que la justificación para el regreso del personaje sea lo bastante satisfactoria. Finalmente, también contaremos con la presencia de Pedro Pascal, quien toma el rol de Max Lord, con intenciones bastante oscuras.

Wonder Woman 1984 aspira a ser un éxito en salas y en HBO Max, recordemos que hace algunos días Warner anunció un estreno simultáneo, hecho que causó una gran polémica en redes sociales, en parte porque todos los lanzamientos de 2021 se someterán al mismo formato. La primer película fue un éxito en taquilla, ¿será capaz el estudio de recaudar la misma cifra que en 2017? ¿un poco más o mucho menos?

