Zack Snyder's Justice League ya tiene fecha de estreno en HBO Max

El corte especial de Liga de la Justicia - 41% a cargo de Zack Snyder está cada vez más cerca de estrenarse en la plataforma de HBO Max, cada día que pasa es un paso menos hacia el gran lanzamiento. Los fanáticos del director y el DCEU están ansiosos por ver el nuevo material y existe un gran optimismo hacia lo que veremos el año entrante. Tras una larga espera respecto al día en que veremos el Zack Snyder's Justice League, por fin tenemos una aproximación más que satisfactoria a esta incógnita. Más vale que los seguidores del proyecto estén listo pues llegará a sus pantallas mucho más pronto de lo que esperaban.

Tras observar la lamentable versión de Liga de la Justicia ofrecida por Joss Whedon en 2017, los fans del DCEU tienen la certeza de que el material de Zack será por mucho superior y representará un alivio para los personajes de esta franquicia tan accidentada. El director del corte especial anunció la buena nueva a finales de mayo a través de un en vivo y desde entonces los ánimos se encuentran en el máximo nivel. Mediante Vero, Zack Snyder confirma que su cote especial de Liga de la Justicia finalmente llegará en marcho de 2021, un mes muy cercano a nosotros que seguramente se convertirá en el favorito de muchos.

A través de la red social Vero, un fan le pidió a Zack Snyder que "destruyera" cada copia de Liga de la Justicia. El director respondió con algunas palabras: "Entiendo y por supuesto que respeto tus sentimientos y tan solo espero poder borrar esa versión de la existencia con lo que verás en marzo." Esto es suficiente para confirmar que el Snyder Cut llegará en el primer cuarto de 2021, algo bastante bueno teniendo en cuenta que durante algunos meses se pensó que aparecería en la plataforma de HBO en otoño. Por fin algo bueno para quienes durante tanto tiempo esperaron ver algo digno de la Liga de la Justicia.

Zack Snyder has confirmed Zack Snyder’s Justice League will debut on HBO Max in March! pic.twitter.com/MnoIvmVEfe