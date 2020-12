Spider-Man 3 podría incluir al Venom de Tom Hardy y otros 8 villanos

Spider-Man es uno de los personajes más queridos por el público, incluyendo aquellos que no son necesariamente fanáticos de los cómics o de las cintas de superhéroes, por lo que las expectativas para sus entregas siempre se mantienen en alto. En ese sentido, los espectadores también están más abiertos a ver las cualidades de cada nuevo actor que lo interprete, aunque siempre exista una competencia por cuál es el mejor.

A diferencia de otros superhéroes, el personaje de Spider-Man no está asociado sólo con un actor, y cada nuevo que llega representa un vistazo particular. Tobey Maguire es el “oficial”, en una época en que las películas de este género luchaban por ser tomadas con seriedad sin perder los toques de la historieta que los seguidores buscaban en la gran pantalla. Andrew Garfield fue desafortunado en cuanto al guión de sus películas y no tanto por su actuación que nos presentó a un Peter más moderno y menos caricaturizado. Mientras que Tom Holland cumplió el sueño de todos al unirse al elenco de Capitán América: Civil War - 90% y los Vengadores en Avengers: Infinity War - 79%.

Por supuesto, a lo largo de estas trilogías (completas e incompletas), los villanos han sido elementos esenciales para la trascendencia de sus respectivos universos. De ahí que la emoción actual sea el averiguar qué otros personajes se unirán a la tercera parte. Según Daniel Richtman, experto en cine y elemento popular por dar a conocer noticias antes que cualquiera, Spider-Man contará con nueve villanos…según el conteo actual.

En su twitter, Richtman comenta que Green Goblin, Dr, Octopus, Electro, Sandman, Mysterio, Scorpion, Kraven, Vulture, y el aparentemente recién confirmado Venom serán parte de este ambicioso proyecto. La idea es que Sony tome un poco más de control sobre el personaje de Marvel, por lo que la aparición de Tom Hardy no sorprende, en especial cuando ya se confirmó la secuela de Venom - 35%.

El gran éxito de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% demostró que era posible equilibrar a varios Spider-Man y a varios de sus enemigos sin perder calidad narrativa, por lo que era evidente que la idea se llevaría a los personajes de carne y hueso. Por supuesto, lo importante será que no se pierda de vista el trabajo de Holland, quien aún necesita demostrar al público que su Peter Parker no requiere de Iron-Man (Robert Downey Jr.) para desarrollarse como personaje.

De igual manera, será complicado cumplir con las altas expectativas del público, quienes tendrán su propia visión sobre este multiverso. El que Alfred Molina, Willem Dafoe, Michael Keaton, Thomas Haden Church o Jamie Foxx regresen no significa que puedan saltarse pasos en el guión sólo para complacer a los fanáticos. Mientras más personajes y referencias tenga esta tercera entrega, más crítico será el espectador, pues todo debe desenvolverse de tal manera que todos ocupen su merecido lugar, aún si su participación es menor.

Desde hace meses se ha hablado de que Spider-Man 3 traería de vuelta a Maguire y Garfield, así como a sus respectivas parejas, Kirsten Dunst y Emma Stone, y aunque Sony esperaba mantener el secreto y negó todo, la noticia rápidamente se consolidó como un hecho que poco a poco se ha ido confirmando. Todavía falta mucho para conocer los verdaderos planes de la productora, pero definitivamente se está armando un proyecto altamente ambicioso, que puede servir para actualizar el ya gastado y probado formato de superhéroes en el cine.

