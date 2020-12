Cindy la Regia se convierte en la película mexicana más exitosa de 2020

2020 ha sido bastante malo para la industria del cine en general. Las salas de cine han quedado prácticamente vacías debido a la pandemia de coronavirus, la gente quiere evitar aglomeraciones y lo mejor es quedarse apartado de los sitios concurridos. En México la asistencia a cines se redujo de forma drástica y los ingresos fueron tan bajo que llegaron hasta porcentajes realmente escandalosos; en este contexto, Cindy la Regia - 90% se posiciona como la cinta mexicana más taquillera del año, dejando de lado a otras producciones locales que aspiraron a más dinero durante su estancia en cartelera pero que resultaron opacadas.

Cindy la Regia es la historia de una mujer joven que deja su vida en el norte de México ante un impulso, el temor la ha invadido y necesita nuevos aires, aunque en realidad está huyendo. Llega a CDMX y busca el apoyo de su prima, otra renegada, pero las cosas no serán tan simples y Cindy comprenderá el precio de la autonomía. La película fue dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón, estrenándose en cines de México el pasado 24 de enero, cuando la pandemia todavía era algo lejano en el país y no se pensaba en las desastrosas consecuencias que podría traer a la industria del cine.

De acuerdo con el reporte preliminar de 2020 presentado por Canacine (vía Life Box Set), este año ingresaron a la taquilla de los cines mexicanos 417 millones de pesos, un número bastante malo en comparación de los 1707 millones recaudados en 2019, esto en cuando al séptimo arte hecho en el país se refiere. Cindy la Regia se alza como la película mexicana más vista por el público en el país, algo normal teniendo en cuenta la impresionante campaña de publicidad que la respaldo, así como su conveniente fecha de estreno algo alejada de la pandemia. La cinta fue capaz de recaudar aproximadamente cien millones durante su tiempo en salas, un triunfo para sus realizadores.

No es extraño que Cindy la Regia se convierta en una de las líderes de la taquilla nacional. Durante los últimos años el cine mexicano enfocado en la comedia y el romance ha visto un aumento en su demanda, ahí tenemos éxitos como Nosotros los Nobles - 100%, No Manches Frida - 13%, Mirreyes contra Godinez - 60%, y muchos otros. Las reseñas para Cindy la Regia fueron en su mayoría positivas e incluso se defendió la valentía de su propuesta, sin embargo, otras partes del público también señalaron que el argumento de la cinta no sale de los clichés observados en tiempos recientes.

La industria cinematográfica se ha visto afectada como nunca en su historia y todos los que disfrutan con el séptimo arte deben lidiar con las nuevas circunstancias. En México hemos resultado muy afectados por la crisis de salud, incluyendo a las más grades cadenas de cine, Cinépolis y Cinemex, así como muchas otras de alcance menor. La gente todavía prefiere quedarse en casa en vez de acudir a las salas como se hizo en años anteriores. La humanidad jamás había observado tal atentado a su seguridad y libertad, pero 2021 promete ser un año mejor, también para el séptimo arte; por supuesto que se tendrán que implementar algunos cambios.

Por el momento no hemos tenido grandes estrenos de películas mexicanas en cines. Las empresas están esperando un poco más hasta poder moverse con la tranquilidad de antes, siendo capaz de asegurar excelentes ingresos para sus películas. A continuación te presentamos la lista completa de las producciones nacionales más taquillera de 2020, con Cindy la Regia en el primer lugar.

1. Cindy la Regia - 90%

2. Loco por ti - 25%

3. Veinteañera, Divorciada y Fantástica - 75%

4. Perdida - 92%

5. Rebelión de los Godínez - 70%

6. Nuevo Orden - 77%

7. El Hubiera sí Existe - 50%

8. La Marca del Demonio - %

9. Cuidado con lo que deseas - 67%

10. El baile de los 41 - 95%



