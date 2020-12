Peter Jackson revela que su escena favorita de El Señor de los Anillos no la dirigió él

La trilogía de El Señor de los Anillos hecha por Peter Jackson es una obra maestra que hasta el día de hoy no ha podido ser superada, no en el terreno de la fantasía. Los años pasan y nuevas generaciones descubren su maravilla, pero también aquellos veteranos que estuvieron ahí en el principio también tienen la oportunidad, de vez en cuando, de conocer nuevos detalles nunca antes revelados. Durante una reciente entrevista con Stephen Colbert (vía IndieWire), Jackson revela que su escena favorita de las películas no la escribió ni la dirigió él, sino otra persona muy importante de su equipo. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96% fue oficialmente dirigida por Peter Jackson, el guión también lo escribió en compañía de Fran Walsh , Philippa Boyens y Stephen Sinclair , sin embargo, Jackson no estuvo presente en el desarrollo de todas las escenas. A través de su encuentro con Colbert, el director habla sobre un momento en particular de la película que es su favorito pero con el que no tuvo que ver, no lo escribió y tampoco lo dirigió. Tal parece que sus colegas tuvieron un impacto en la trilogía más grande de lo que muchos piensan. Puedes leer sus declaraciones a continuación:

Estábamos Las Dos Torres, película que presenta a Gollum. Una cosa clave con Gollum es que la mayoría de la gente sabe que él es Sméagol y es Gollum, es como una división. Pero no teníamos una escena en la que realmente tuvieras la idea de que 'este tipo son dos personas'. Así que sabíamos que lo necesitábamos, pero no teníamos tiempo para filmarlo. Fran escribió una escena en la que Sam y Frodo están dormidos, por lo que solo eran bultos en la cama, ni siquiera tuvimos a Elijah [Wood] y Sean [Astin]. No teníamos a nadie que lo dirigiera, así que le dije a Fran: 'Tú lo escribiste, deberías filmarlo'. Así que lo hizo, escribió y dirigió una escena que se ha vuelto bastante famosa ahora.

La escena es bastante clara en la mente de los que conocen las películas. Se trata de la exhibición hecha por Andy Serkis respecto a la dualidad que existe en la criatura que interpreta, Gollum y Smeagol residen en el mismo cuerpo, identidades fragmentadas a causa del Anillo Único. Ambos añoran el tesoro pero uno es más traicionero y letal que el otro. Por supuesto que el personaje se convirtió en un favorito del público y para Serkis ha sido un honor formar parte de la trilogía con él. Ahora sabemos que aquella escena en Las Dos Torres fue originalmente escrita y dirigida por Fran Walsh. Buena revelación.

Aunque las películas de El Señor de los Anillos se estrenaron muchos años atrás, es imposible decir que el tiempo las ha dejado en el olvido, todo lo contrario. Las producciones de fantasía siguen apareciendo en años recientes, pero absolutamente ninguna se le compara en alcances, calidad y espíritu. Por otro lado, muy pronto seremos testigos de un nuevo acercamiento a la Tierra Media a través de la serie que Amazon esta grabando ahora mismo en Nueva Zelanda, y que se encuentra rodeada de profundo hermetismo en todos los sentidos, tan solo con algunos nombres de actores liberados al público y con consciencia de que se desarrollará en la Segunda Edad del Sol.

Amazon tiene la intención de convertir a la serie de El Señor de los Anillos en su próxima gran franquicia, no por nada está invirtiendo cientos de millones de dólares en su producción y se ha ido a grabar al corazón mismo de las películas. ¿La nueva adaptación logrará conservar todo lo bueno de las entregas para la pantalla grande? Algunos tienen todas las esperanzas puestas en ella, otros la miran con recelo o temor. Tendremos un tiempo para conocer la verdad. Por el momento no existe fecha de estreno en la plataforma y las noticias aparecen a cuentagotas, pero lo más probable es que llegue hasta nosotros en algún punto de 2021.

