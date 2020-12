Chris Pine sería el protagonista de la película de Dungeons and Dragons

Si todavía están buscando cómo llenar el vacío que dejó Game of Thrones - 59% en la televisión y el género de fantasía, puede que el cine sea la respuesta y que un rostro muy familiar sea quien lo lidere. Un nuevo reporte indica que será el actor Chris Pine quien protagonice la película en live-action del popular juego Dungeons and Dragons. El estudio espera que el filme comience una nueva franquicia y por eso lo han elegido a él.

No dejes de leer: Star Wars: Patty Jenkins estaría buscando que Gal Gadot y Chris Pine sean los protagonistas de su película

De acuerdo con Deadline, Chris Pine está en pláticas para ser el protagonista de la película de Dungeons and Dragons. Detalles sobre la trama o el personaje al que el actor daría vida todavía no son revelados. El medio reporta que la adaptación dará algunas sorpresas en la forma en la que adaptará el juego de mesa. La razón de elegir a este intérprete es que el estudio Paramount está muy contento con el trabajo que hizo con las películas de Star Trek.

El guion del filme está siendo escrito por Jonathan Goldsten y John Francis Dalet, quienes también serán los directores. El dúo previamente colaboró en las películas Noche de Juegos - 90%, una comedia negra, y Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%. Esta es la primera noticia que tenemos sobre el elenco, por lo que será interesante si el nombre de Pine (Enemigo de Todos - 97%, Star Trek - 95%, Mujer Maravilla) consigue que más actores de Hollywood se sumen al proyecto.

Puede interesarte: Quentin Tarantino dice que Chris Pine es su actor favorito y piensa que no dirigirá su película de Star Trek

Como seguro saben, Dungeons and Dragons es un juego de mesa clásico que se lanzó al mercado originalmente en 1974. Consiste en la adopción de un rol en el que cada jugador construye su propio personaje mientras que otro funciona como el creador de la narrativa, el que presenta las situaciones y las opciones que deberán superar el resto de los jugadores. Es muy conocido por ser una pieza fundamental de la cultura geek.

Continúa leyendo: Las mejores películas de Chris Pine según el Tomatómetro



Intentos por adaptar, de una forma u otra el juego, habían enfrentado disputas legales sobre los derechos. En el pasado, Warner Bros. y New Line lo intentaron. Ahora estará a cargo de Entertainment One y Hasbro. Se espera que la película pueda comenzar con su producción en la primera mitad de 2021, en Belfast, Irlanda. Todo esto, obviamente, dependerá de cómo evolucione la pandemia conforme se comience con la campaña de vacunación.

Lo interesante aquí será ver cómo se adapta el material. Los elementos de fantasía sin duda se prestan para que una versión en el cine, aunque quedará por ver cómo recrea esto la experiencia de jugar el original, pues de otra forma simplemente usaría el nombre del juego. Usar espadas y combatir en armadura no sería nada nuevo para Pine, quien ha hecho eso en el pasado, por ejemplo, con la película Legítimo Rey - 54%.

Pine también ha tenido un excelente par de años. Los fans seguro lo recuerdan como Steve Trevor, el soldado estadounidense que guía a Mujer Maravilla por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, personaje que retomará justo está semana en Wonder Woman 1984. Asimismo, él fue quien le dio voz al personaje de Peter A. Parker en la línea temporal de Miles Morales que está al centro de la aclamada cinta animada Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%. Hasta el momento, todavía no hay fecha de estreno para la película de Dungeons and Dragons.

También puede interesarte: Mujer Maravilla, de Patty Jenkins, ¿qué dijo la crítica en su estreno?