Frances McDormand sorprende en el tráiler de Nomadland y se vuleve una fuerte contendiente al Óscar

¡Atención cinéfilos! Nomadland - 100%, la nueva película de Chloé Zhao (The Rider - 95%, Eternals), se ubica entre las producciones favoritas del 2020, tras una racha ganadora que le concedió el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Premio Premio People's Choice en el TIFF. Mira el tráiler oficial para que tú mismo te des cuenta por qué es muy probable que la ya dos veces ganadora del Óscar, Frances McDormand, vuelva a sorprendernos en la próxima entrega de los Premios de la Academia.

En Nomadland, la ganadora del Óscar a Mejor Actriz por su interpretación en Fargo, Secuestro Voluntario - 94% y 3 Anuncios por un Crimen - 93%, da vida a Fern, una mujer viuda de la tercera edad que intenta recuperarse tras haber perdido todo en la Gran Recesión. Fern viaja al Oeste de Estados Unidos en una furgoneta, compartiendo el mismo estilo de vida que miles de estadounidenses: el nomadismo. Zhao escribió el guión de la película basándose el libro de no ficción de Jessica Bruder, Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, pero también se aseguró de incluir historias de nómadas de la vida real.

En una entrevista con IndieWire, la asistente de dirección de Chloé Zhao, Hannah Peterson, reveló cómo fue el proceso creativo de la cineasta para lograr que Nomadland representara la realidad de miles de personas que llevan este estilo de vida:

Podías ver cómo su guión se adaptaba a las personalidades e historias que surgieron de esas conversaciones. Podías verla escuchando a estas personas contando sus historias y luego colaborando con ellos para incorporar sus propias narrativas en el guión. Chloé realmente permite que las personas elijan cómo quieren representarse a sí mismas. La seguridad de la realización de películas de ficción, en mi opinión, en realidad saca un nivel de honestidad y autenticidad que creo que sería imposible si este fuera un documental que pretenda ser verdad.

Con una grandiosa cinematografía y dirección, Nomadland no pudo tener mejor protagonista que Frances McDormand. Tal como mencionamos previamente, en 2017 la actriz fue galardonada con el Óscar por su intensa actuación en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, otra película que también se encargó de llevar a la pantalla grande una historia sobre los sectores menos glamurosos de la población, los cuales son víctimas de las injusticias del sistema.

De acuerdo con Eric Kohn, crítico de cine de IndieWire, Nomadland es la cuarta mejor película de 2020 porque encarna el espíritu de la época y lo atractivo que resulta querer escapar de las presiones de la sociedad:

La película desarrolla una narrativa fascinante sobre la alienación estadounidense y el atractivo de escapar de las garras opresivas de la sociedad. Zhao abraza la paradoja en el centro de una historia que celebra la liberación de su personaje y lamenta la triste situación que la puso en ese camino. Mientras Estados Unidos se enfrenta a su identidad dividida, Nomadland captura el espíritu de la época y abraza la fantasía de dejarlo todo atrás para la vida en la carretera.

Se espera que Nomadland - 100% se estrene en cines en febrero de 2021.

