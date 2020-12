Netflix podría estar considerando hacer una película de The Umbrella Academy

The Umbrella Academy - 93% se ha transformado en una de las joyas originales que podemos encontrar en el catálogo de Netflix. Con un argumento lleno de aventuras, ciencia ficción, comedia, drama, junto con un reparto diverso y Gerard Way (vocalista de My Chemical Romance) como el autor del cómic original, no pasó mucho para que la serie encontrara un lugar muy especial entre el público. Pero las cosas podrían llegar más lejos para los personajes. De acuerdo con el popular influencia de la cultura pop, Daniel Richtman, el gigante rojo del streaming estaría considerando la producción de una película basada en The Umbrella Academy.

La serie comenzó con una historia muy particular. Cuarenta y tres bebés nacieron inexplicablemente de mujeres aleatorias y desconectadas que no mostraron signos de embarazo el día anterior. Siete son adoptados por Sir Reginald Hargreeves, un industrial multimillonario que crea The Umbrella Academy y prepara a sus "hijos" para salvar el mundo. Pero no todo salió según lo planeado. Durante su adolescencia, la familia se fractura y el equipo se disuelve, reuniéndose años más tarde solo por el fallecimiento de Hargreeves; pero claro que este encuentro no pasará desapercibido y por azares del destino tendrán que unir fuerza para evitar el apocalipsis.

Para la segunda temporada, los hermanos se enfrentan a saltos temporales inesperados, buscando sobrevivir ante las nuevas adversidades. Por su puesto que los integrantes del súper grupo deberán trabajar para volver a reunirse y encarar la amenaza principal que les aguarda en el presente. Claro que los más reciente capítulos se convirtieron en un éxito total pare Netflix, posicionando a la serie en los primeros puestos de su top mundial durante las primeras semanas en el catálogo. Tal parece que los buenos resultados podrían ser inspiración suficiente para que Netflix tome una decisión importante respecto a esta atrapante historia.

De acuerdo con los reportes de Nielsen, plataforma que se dedica a compartir información sobre la popularidad de material audiovisual, The Umbrella Academy se reprodujo durante tres mil millones de minutos en Netflix , es decir, tres veces por encima de lo alcanzado por The Mandalorian - 91% en su primera temporada. Daniel Richtman menciona en su Patreon que el estudio podría tener en mente una película para los hermanos con superpoderes, dejando en claro que la supremacía de esta serie es definitiva. De vez en cuento este género se señala como sobreexplotado, pero The Umbrella Academy ha probado ser grandiosa.

Netflix sí que ha hecho un gran trabajo llevando The Umbrella Academy a todo el mundo, y estamos seguros que hasta los actores están emocionados con la posibilidad de algo más grande en el futuro; el propio Robert Sheehan (actor de Klaus Hargreeves) habló a principios de agosto para Digital Spy sobre su interés por realizar algún tipo de spin-off: "Yo y el señor Hopper [Tom Hopper, quien interpreta a Luther Hargreeves] tenemos asuntos pendientes en la pantalla. Creo que definitivamente tenemos más que hacer, en Umbrella o en un spin-off." Con el excelente recibimiento de los nuevos capítulos, tan solo es cuestión de tiempo para que Netflix haga algo más grande con esta espectacular aventura de superhéroes. Debemos esperar a que el tiempo transcurra para tener más noticias al respecto.

Netflix lo sigue haciendo bastante bien últimamente. Los meses que han pasado le han concedido beneficios increíbles y en su catálogo hemos observado la aparición de series y películas originales que han encantado al público. Está claro que la empresa sigue siendo la reina del streaming y nadie ha podido superarla hasta el momento, ni siquiera con la fuerte competencia que se desenvuelve ahí fuera con Disney Plus y que en el futuro traerá todavía más proyectos multimillonarios. ¿Quién será la reina en años futuros?

